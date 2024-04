Ουκρανία: Άγριο «κυνηγητό» σε όσους προσπαθούν να διαφύγουν για να μην επιστρατευτούν (vid)

Η στρατολόγηση νέων προσώπων στην Ουκρανία πυροδοτεί συζητήσεις εδώ και έναν και πλέον χρόνο, καθώς ο στρατός έχει ελλείψεις σε προσωπικό και πυρομαχικά στον πολυμέτωπο αγώνα που δίνουν απέναντι στους Ρώσους εισβολείς.

Νομοσχέδιο που θα διευκολύνει τη στρατολόγηση ψηφίστηκε από το ουκρανικό κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση τον Φεβρουάριο μετά την αποτυχία μια πρώτης εκδοχής που είχε ετοιμάσει η κυβέρνηση πέρυσι, αλλά και αυτή η δεύτερη εκδοχή τροποποιήθηκε έκτοτε σε μεγάλο βαθμό.

Σύμφωνα με αρκετούς βουλευτές, ένα από τα βασικά άρθρα αυτού του κειμένου έχει αφαιρεθεί: η αποστράτευση των στρατιωτών που πολεμούν για περισσότερους από 36 μήνες, ένα πολυαναμενόμενο μέτρο ωστόσο, σε μια χώρα εξαντλημένη από περισσότερα από δύο χρόνια ρωσικής εισβολής.

Το βρετανικό δίκτυο SkyNews σε ρεπορτάζ που μετέδωσε για το θέμα, παρουσίασε ένα βίντεο όπου διάφοροι νεαροί που προσπάθησαν να διαφύγουν, συνελήφθησαν και τους ασκήθηκε σωματική βία.

A smuggler has been taking young men who 'aren't ready to die' across Ukraine and into Europe.



"They simply aren't ready to die, young people aren't ready to bury themselves alive," he says.https://t.co/7oWBXZBrhu pic.twitter.com/XxgjqssyoI