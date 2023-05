Ουαλία: Αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν και αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση εν μέσω επεισοδίων

Τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν και αντικείμενα εκσφενδονίστηκαν εναντίον της αστυνομίας μετά από ένα τροχαίο ατύχημα το βράδυ της Δευτέρας στην πρωτεύουσα της Ουαλίας Κάρντιφ που εξελίχθηκε σε αυτό που οι αξιωματούχοι περιέγραψαν ως “μεγάλης κλίμακας αναταραχή“.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο μιας σύγκρουσης στην οδό Σνόουντεν στην περιοχή Ίλι λίγο μετά τις 6:00 το απόγευμα της Δευτέρας. Οι σκηνές που μεταδόθηκαν σε ζωντανή ροή στο YouTube έδειχναν δεκάδες ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους φορούσαν κουκούλες, να πετούν αντικείμενα και να ρίχνουν χημικά σε αστυνομικούς με ασπίδες που είχαν αποκλείσει τη μια άκρη του δρόμου.

Στις 8:21 μ.μ., η αστυνομία της Νότιας Ουαλίας κάλεσε τον κόσμο να εγκαταλείψει την περιοχή και έγραψε στο Twitter: “Υπάρχει τώρα μεγάλος αριθμός αστυνομικών που εργάζονται για να διαχειριστούν τη σύγκρουση, αλλά και για να αποκλιμακώσουν τη συνεχιζόμενη αναταραχή στο σημείο“.

Μια ώρα αργότερα, η αστυνομία ανέφερε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρέμεναν στο σημείο και επανέλαβε τη σημασία του να μείνει ο κόσμος μακριά από την περιοχή. Η αστυνομία πρόσθεσε: “Παρακαλούμε αποφύγετε τις εικασίες – θα σας μεταφέρουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες το συντομότερο δυνατό – όλες οι ενημερώσεις μας πρέπει να είναι πραγματικές“. Στις 11:15 μ.μ., η αστυνομία της Νότιας Ουαλίας παρείχε περαιτέρω ενημέρωση ότι οι αστυνομικοί παρέμεναν στο σημείο για να διαχειριστούν “μεγάλης κλίμακας διαταραχή”, προτρέποντας και πάλι τον κόσμο να μείνει μακριά από την περιοχή.

Μια φωτιά έκαιγε και ένα ελικόπτερο ακουγόταν να πετά από πάνω. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ένα αυτοκίνητο πυρπολήθηκε και κάηκε, ενώ ένα δεύτερο όχημα ανατράπηκε και πυρπολήθηκε. Στη 1:10 τα ξημερώματα, η αστυνομία έγραψε στο Twitter ότι γίνονται συλλήψεις.

#UPDATE @ 01:10 Police are continuing to monitor and respond to disorder in Ely.

A number of vehicles have been set alight.

Arrests are being made.

A large police presence remains in the area.