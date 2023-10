Οξφόρδη: Ισχυρή έκρηξη προκλήθηκε πιθανόν από κεραυνό (vids)

Μια τεράστια έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή της Οξφόρδης στη Βρετανία, με τις μαρτυρίες κατοίκων να κάνουν λόγο για εκδήλωση κεραυνού. Στο σημείο της έκρηξης υπάρχουν εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Severn Trent.

Η Severn Trent Green Power επιβεβαίωσε ότι κεραυνός χτύπησε μια δεξαμενή σήμερα το απόγευμα. Ένας ενας εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι «η Severn Trent Green Power μπορεί να επιβεβαιώσει ότι περίπου στις 19:20 σήμερα το απόγευμα, μια δεξαμενή στις εγκαταστάσεις της στο Cassington AD κοντά στο Yarnton, στο Oxfordshire, χτυπήθηκε από κεραυνό με αποτέλεσμα το βιοαέριο μέσα σε αυτή τη δεξαμενή να αναφλεγεί».

«Συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια του ιστότοπου και θα δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες σε εύθετο χρόνο», πρόσθεσε.

Οι αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο της έκρηξης ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν τραυματίες.

Νωρίτερα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι είναι άγνωστο να ειπωθεί με βεβαιότητα τι προκάλεσε την έκρηξη, αν και μαρτυρίες ανέφεραν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από κεραυνό που έπληξε την περιοχή μετά από καταιγίδες.

Ένα άτομο έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Χτύπησε τον Severn Trent δίπλα στη δουλειά μου, χτύπησε ένα από τα σιλό και εξερράγη». Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι περισσότερα από 1.000 σπίτια είναι χωρίς ρεύμα ως αποτέλεσμα της έκρηξης.

Το Oxfordshire είναι μεταξύ των δεκάδων τοποθεσιών στη Βρετανία υπό κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες, όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα απόψε από το Met Office που ανέφερε:

Οι καταιγίδες με συχνούς κεραυνούς έχουν ήδη επηρεάσει τμήματα της περιοχής προειδοποίησης, οι οποίες συνεχίζονται κατά τόπους μέχρι το βράδυ. Αυξάνεται επίσης ο κίνδυνος μακροχρόνιων έντονων βροχοπτώσεων, ειδικά αργότερα σήμερα το απόγευμα και ανατολικότερα σε όλη την περιοχή προειδοποίησης, για παράδειγμα προς το νότιο Lincolnshire και την East Anglia».

