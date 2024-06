Όρμπαν: «Σκανδαλώδης και απαράδεκτη» η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν κατήγγειλε ως «σκανδαλώδη και απαράδεκτη» την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή μεγάλου προστίμου στη Βουδαπέστη για μη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου.

«Το πρόστιμο των 200 εκατομμυρίων ευρώ συν ένα εκατομμύριο ημερησίως (!!!) για το γεγονός ότι υπερασπιστήκαμε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «σκανδαλώδες και απαράδεκτο», δήλωσε ο εθνικιστής Ούγγρος πρωθυπουργός στο Χ.

«Οι παράνομοι μετανάστες φαίνεται ότι είναι σημαντικότεροι για τους γραφειοκράτες των Βρυξελλών από τους ίδιους τους Ευρωπαίους πολίτες του».

The #ECJ’s decision to fine #Hungary with 200M euros plus 1M euros daily(!!!) for defending the borders of the European Union is outrageous and unacceptable. It seems that illegal #migrants are more important to the Brussels bureaucrats than their own European citizens.