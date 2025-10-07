Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα διαπραγματεύσεων για τη Γάζα: Για πρόοδο κάνει λόγο το Ισραήλ

Η δεύτερη ημέρα των συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στην Αίγυπτο «ολοκληρώθηκε», όπως αναφέρει η Jerusalem Post.

Οι συνομιλίες στο Σαρμ ελ-Σέιχ επικεντρώθηκε στους χάρτες αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων και στον προγραμματισμό της απελευθέρωσης των Ισραηλινών αιχμαλώτων.

Οι εκπρόσωποι της Χαμάς ζήτησαν τη σύνδεση των σταδίων απελευθέρωσης των Ισραηλινών αιχμαλώτων με τα στάδια της αποχώρησης από τον ισραηλινό στρατό, καθώς και η απελευθέρωση του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου να συμπέσει με την τελική αποχώρηση των δυνάμεων.

Υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη να ληφθούν διεθνείς εγγυήσεις για μια οριστική κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Ισραήλ: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις - Πιθανό να βάλει εμπόδια η Χαμάς

Οι διαπραγματεύσεις στο Σαρμ ελ Σεΐχ για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα έχουν σημειώσει πρόοδο, ανακοίνωσε την Τρίτη το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ένας αξιωματούχος από το γραφείο του Νετανιάχου δήλωσε στους Times of Israel ότι υπάρχει «αισιοδοξία, αλλά η στάση μας είναι ακόμα πολύ επιφυλακτική», ενώ προειδοποίησε ότι «η Χαμάς μπορεί να βάλει εμπόδια ανά πάσα στιγμή και να αποχωρήσει».

Ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, ο οποίος ηγείται της ισραηλινής διαπραγματευτικής ομάδας, θα αναχωρήσει την Τετάρτη για τις συνομιλίες, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Συμμετοχή Αλ Θάνι και τουρκικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες την Τετάρτη

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ Αλ Θάνι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες αύριο στην Αίγυπτο επί του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, δήλωσε καλά ενημερωμένος αξιωματούχος στο Reuters.

«Έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών, ο πρωθυπουργός του Κατάρ μεταβαίνει στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με τους άλλους διαμεσολαβητές, εκ των οποίων ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, με στόχο την προώθηση του σχεδίου για συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων», διευκρίνισε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Επίσης, τουρκική αντιπροσωπεία της οποίας ηγείται ο αρχηγός των υπηρεσιών πληροφοριών (MIT), Ιμπραήμ Καλίν θα συμμετάσχει αύριο στις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο που έχουν στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μεταδίδει σήμερα το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, που επικαλείται πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, ο διευθυντής της MIT είχε διμερείς επαφές με Αμερικανούς, Αιγύπτιους, Καταριανούς αξιωματούχους αλλά και με της Χαμάς, πριν από τις διαπραγματεύσεις.

Τραμπ: Υπάρχει μια «πραγματική πιθανότητα για ειρηνευτική συμφωνία» για τη Γάζα

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο του στον Λευκό Οίκο υποστήριξε ότι υπάρχει «πραγματική πιθανότητα» να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα, σύμφωνα με το Reuters.

«Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο Τραμπ και υπογράμμισε ότι «μόλις επιτευχθεί συμφωνία για τη Γάζα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα την τηρήσουν».

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι μια αμερικανική ομάδα μόλις αναχώρησε για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις.