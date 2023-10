Πόλεμος στο Ισραήλ

Όλες οι πόλεις και οι κωμοπόλεις εντός της «Ζώνης Επιχειρήσεων Μάχης» γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας έχουν πλέον εκκενωθεί, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Σντερότ με πληθυσμό 30.000 κατοίκων.

Σύμφωνα με το OSINTdefender, οι εκκενώσεις έχουν επίσης ολοκληρωθεί για 20 κωμοπόλεις στο Βόρειο Ισραήλ που βρίσκονται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Λίβανο.

