Ολλανδία: Σε εξέλιξη περιστατικό ομηρίας στην πόλη Έντε - Απελευθερώθηκαν τρεις όμηροι

Άνθρωποι κρατούνται όμηροι σε καφέ στην πόλη Έντε της ανατολικής Ολλανδίας. Σύμφωνα με το Reuters, τα ξημερώματα του Σαββάτου άνδρας κρατώντας εκρηκτικά και όπλα μπήκε στο Petticoat, ένα τοπικό καφέ μπαρ της περιοχής.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αναφορές ότι υπάρχει απειλή χρήσης των εκρηκτικών από το δράστη, ενώ ο αριθμός των ομήρων δεν έχει γίνει επισήμως γνωστός. Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τέσσερα με πέντε άτομα, ενώ σύμφωνα με το Reuters, ο δράστης το μεσημέρι του Σαββάτου απελευθέρωσε τρεις ομήρους.



Η αστυνομία έχει προχωρήσει στην εκκένωση 150 κατοικιών στην περιοχή και ζήτησε από τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή.

⚡️Hostage Situation in Netherlands - Bomb Squad Deployed



A masked individual has reportedly taken five hostages in a cafe or bar in the central town of Ede.



Video circulating online shows police using a robot to investigate the scene, with the suspect allegedly claiming to have… pic.twitter.com/HoxbChw0M3