Ολλανδία: Κατέρρευσαν οι ελπίδες του Γκερτ Βίλντερς για σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού

Κατέρρευσαν οι ελπίδες του ακροδεξιού Γκερτ Βίλντερς να σχηματίσει κυβέρνηση πλειοψηφίας στην Ολλανδία, μετά την απότομη αποχώρηση ενός βασικού κόμματος στις συνομιλίες για τον συνασπισμό, λόγω διαφωνίας για τα δημόσια οικονομικά.

Ο Πίτερ Ομτσίχ, ιδρυτής και ηγέτης του νεοσύστατου κεντροδεξιού κόμματος Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο (NSC), αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες του Βίλντερς να συγκροτήσει μια λειτουργική συμμαχία για το Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) μετά τη νίκη του στις γενικές εκλογές του Νοεμβρίου στην Ολλανδία.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, ο Βίλντερς κατακεραύνωσε την απόφαση του Ομτσίχ, χαρακτηρίζοντας την ως «απίστευτα απογοητευτική».

«Η Ολλανδία θέλει αυτόν τον [κυβερνητικό σχηματισμό] και τώρα ο Pieter Omtzigt εγκαταλείπει ενώ μέχρι σήμερα βρισκόμασταν σε συζητήσεις. Δεν το καταλαβαίνω καθόλου», έγραψε ο Βίλντερς σε ανάρτησή του στο Χ.

Ongelooflijk wat teleurstellend. Nederland wil dit kabinet en nu gooit Pieter #Omtzigt de handdoek in de ring terwijl we tot vandaag nog in gesprek waren. Ik begrijp er helemaal niets van. #formatie