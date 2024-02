Ολλανδία: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες από την κατάρρευση υπό κατασκευή γέφυρας (vid)

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σήμερα στην ανατολική Ολλανδία, όταν κατέρρευσε τμήμα μιας υπό κατασκευή γέφυρας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Σημειώθηκε ένα εργατικό δυστύχημα κατά την κατασκευή μιας γέφυρας. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν», ανέφερε η υπηρεσία διάσωσης στην πλατφόρμα Χ.

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να καθορίσουν τα αίτια του δυστυχήματος που σημειώθηκε σε ένα κανάλι του Λόχεμ.

Μια δημοσιογράφος της τοπικής εφημερίδας De Stentor, που ήταν παρούσα στο σημείο, είπε ότι οι εργάτες σήκωναν τα τόξα της γέφυρας όταν η κατασκευή κατέρρευσε. «Ξαφνικά, ακούστηκε ένας τεράστιος θόρυβος. Ολόκληρο το τόξο άρχισε να πάλλεται. Μετά, έπεσε. Είδαμε δύο εργάτες να πέφτουν», είπε.

Drie zwaargewonden nadat boog van brug losschiet in Lochem 2102024 / Three seriously injured after arch comes loose from bridge in Lochem (Netherlands) pic.twitter.com/dKB4pFTFkW