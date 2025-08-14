ΟΗΕ: Πιθανά εγκλήματα πολέμου και από τις δύο πλευρές στη βία που ξέσπασε στη Συρία

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε την Πέμπτη ομάδα ερευνητών του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων βιαιοπραγιών που ξέσπασαν στις παράκτιες περιοχές της Συρίας και κορυφώθηκαν με μια σειρά μαζικών δολοφονιών τον Μάρτιο, πιθανότατα διαπράχθηκαν εγκλήματα πολέμου τόσο από μέλη των δυνάμεων της προσωρινής κυβέρνησης όσο και από μαχητές πιστούς στον πρώτη πρόεδρο της χώρας, Μπασάρ αλ Άσαντ.

Περίπου 1.400 άτομα, κυρίως άμαχοι, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων που είχαν ως κύριο στόχο τις κοινότητες των Αλαουιτών, ενώ συνεχίζονται οι αναφορές για παραβιάσεις, σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ για τη Συρία.

Τα επεισόδια στην παράκτια περιοχή ήταν τα χειρότερα βίαια επεισόδια που έπληξαν τη Συρία από την πτώση του Άσαντ πέρυσι, με αποτέλεσμα η προσωρινή κυβέρνηση να ορίσει μια επιτροπή διερεύνησης των γεγονότων.

«Η κλίμακα και η βαρβαρότητα των βιαιοτήτων που καταγράφονται στην έκθεσή μας είναι βαθιά ανησυχητικές», δήλωσε ο Πάουλο Σέρτζιο Πινέιρο, πρόεδρος της Επιτροπής, σε δήλωση που δημοσιεύθηκε μαζί με την έκθεση.

Η ομάδα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία βασίστηκε σε περισσότερες από 200 συνεντεύξεις με θύματα και μάρτυρες, καθώς και σε επισκέψεις σε μαζικούς τάφους, κατέγραψε βασανιστήρια, δολοφονίες και απάνθρωπες πράξεις κατά τη μεταχείριση των νεκρών.

Έρευνα του Reuters τον περασμένο μήνα αποκάλυψε ότι σχεδόν 1.500 Σύροι Αλαουίτες – η μειοψηφική σέκτα του Άσαντ – είχαν σκοτωθεί και εντόπισε μια αλυσίδα διοίκησης που οδηγούσε από τους επιτιθέμενους κατευθείαν σε άνδρες που υπηρετούν στο πλευρό των νέων ηγετών της Συρίας.

Ο νέος πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, έχει καταδικάσει στο παρελθόν τη βία ως απειλή για την αποστολή του να ενώσει τη χώρα και έχει υποσχεθεί να τιμωρήσει τους υπεύθυνους.

Η επιτροπή αναγνώρισε στην έκθεσή της τη δέσμευση των προσωρινών αρχών της Συρίας να εντοπίσουν τους υπεύθυνους, αλλά δήλωσε ότι η κλίμακα της βίας δικαιολογεί την ανάληψη περαιτέρω μέτρων.