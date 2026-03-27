ΟΗΕ: Οι βίαιες συγκρούσεις του Ιουλίου 2025 στη Συρία ενδέχεται να αποτελούν εγκλήματα πολέμου

«Εγκλήματα πολέμου» και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ενδέχεται να διαπράχθηκαν στη διάρκεια των συγκρούσεων που συγκλόνισαν τον Ιούλιο 2025 την επαρχία Σουέιντα στη Συρία, όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι δρούζοι. Οι συγκρούσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 1.700 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν σήμερα ερευνητές του ΟΗΕ.

«Οι σοβαρές παραβιάσεις που διέπραξαν οι κυβερνητικές δυνάμεις και οι ένοπλες ομάδες των δρούζων ενδέχεται να αποτελούν εγκλήματα πολέμου», δήλωσε η Φιονουάλα Νι Αολάιν μέλος της Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ για τη Συρία.

Η επαρχία Σουέιντα, στη νότια Συρία, έγινε θέατρο φονικών συγκρούσεων τον Ιούλιο μεταξύ δρούζων μαχητών και σουνιτών βεδουίνων οι οποίες επεκτάθηκαν με την επέμβαση των κυβερνητικών δυνάμεων και φυλών από άλλες επαρχίες.

Στην πιο πρόσφατη έκθεσή της, η Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ για τη Συρία αναφέρει ότι κατέγραψε «εκτελέσεις, βασανιστήρια, σεξουαλική βία και πυρπολήσεις σπιτιών σε μεγάλη κλίμακα» στη διάρκεια των συγκρούσεων που συγκλόνισαν την επαρχία η οποία ελέγχεται από τη μειονότητα των δρούζων.

Η Επιτροπή, που ερευνά τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στη Συρία μετά την έναρξη του εμφυλίου στη χώρα το 2011, κάνει λόγο για «τρία ταυτόχρονα κύματα βίας» στη Σουέιντα από τις 14 ως τις 19 Ιουλίου πέρυσι, στα οποία έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι και σχεδόν 200.000 εκτοπίστηκαν.

Η έκθεση, που βασίζεται σε 409 μαρτυρίες επιζώντων και μαρτύρων, καθώς και σε επιθεωρήσεις επί του πεδίου, επισημαίνει ότι το πρώτο κύμα βίας – από τις 14 ως τις 16 Ιουλίου- ήταν το πιο φονικό.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Συρίας μαζί με μαχητές από φυλές διέπραξαν «γενικευμένες παραβιάσεις του ανθρωπιστικού διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος αμάχων δρούζων», κυρίως «φόνους, βασανιστήρια, αυθαίρετες κρατήσεις και λεηλασίες», σημειώνει η Επιτροπή.

Στο δεύτερο κύμα βίας, που ξεκίνησε στις 17 Ιουλίου όταν οι κυβερνητικές δυνάμεις αποσύρονταν μετά τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ, ένοπλες ομάδες δρούζων επιτέθηκαν σε άμαχους βεδουίνους διαπράττοντας φόνους και βασανιστήρια.

Στη συνέχεια, από τις 17 ως τις 19 Ιουλίου, μαχητές των φυλών στοχοθέτησαν άμαχους δρούζους σε αντίποινα, εξηγεί η Επιτροπή, υπογραμμίζοντας ότι μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων έβγαλαν τις στολές τους για να συμμετάσχουν στη βία.

Η Επιτροπή τονίζει επίσης ότι οι ισραηλινές επιδρομές όχι μόνο σκότωσαν και ακρωτηρίασαν αμάχους, αλλά συνέβαλαν και στην αστάθεια, «τροφοδοτώντας κατηγορίες για προδοσία εναντίον των ηγετών της κοινότητας των δρούζων και προκαλώντας αντίποινα εναντίον ολόκληρης της κοινότητας».

Η έκθεση προειδοποιεί ότι η επαρχία παραμένει βαθιά διχασμένη και ότι σχεδόν το σύνολο των περίπου 200.000 εκτοπισμένων του Ιουλίου δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

«Είναι επείγον να καταβληθούν αυξημένες προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι δράστες αυτών των πράξεων θα λογοδοτήσουν, ανεξάρτητα από τις διασυνδέσεις ή τον βαθμό τους, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις κοινότητες των θυμάτων, παράλληλα με έναν γνήσιο διάλογο για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της σύγκρουσης», δήλωσε ο Πάουλο Πινέιρο, πρόεδρος της Επιτροπής.