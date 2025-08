Οι σύμμαχοί μας «επιβεβαιώνουν θετικά σήματα» από την Ουάσινγκτον, λέει Ουκρανός αξιωματούχος

Οι εταίροι της Ουκρανίας έχουν «επιβεβαιώσει θετικά σήματα» σχετικά με επικείμενη πίεση του Λευκού Οίκου προς τη Ρωσία, μετά τις συνομιλίες του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας, δήλωσε κορυφαίος Ουκρανός αξιωματούχος.

«Οι εταίροι μας επιβεβαίωσαν θετικά σήματα από τον Λευκό Οίκο όσον αφορά αποφασιστικές ενέργειες κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας — ιδιαίτερα σχετικά με κυρώσεις που στοχεύουν το ρωσικό πετρέλαιο και με δευτερογενείς δασμούς, μετά τη λήξη της δεκαήμερης προθεσμίας που έθεσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε ο Αντρίι Γερμάκ στην πλατφόρμα X.

Πρόσθεσε επίσης ότι συζήτησε τις προετοιμασίες για μια «ιστορική» διμερή συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον, η οποία θα υποστηριχθεί οικονομικά από Ευρωπαίους συμμάχους.

