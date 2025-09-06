Οι «Πρόθυμοι» συνενώνονται, ο Πούτιν απειλεί

Είκοσι έξι χώρες δήλωσαν ότι θα μετέχουν σε μία δύναμη ασφαλείας στο πλαίσιο μεταπολεμικών εγγυήσεων στην Ουκρανία. Ωστόσο, το τοπίο παραμένει θολό για το εγχείρημα. Αδιευκρίνιστο είναι αν και πώς θα συνδράμουν οι ΗΠΑ· ο καγκελάριος Μερτς αναγνωρίζει ότι η Ευρώπη δεν έχει την επιρροή να αναγκάσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο, ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει κυνικά ότι αν Ευρωπαίοι στρατιώτες αναπτυχθούν στην Ουκρανία θα είναι απλώς «νόμιμοι στόχοι».

Από τις διαβουλεύσεις της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι προέκυψε μία κατ' αρχήν δέσμευση για την αποστολή στην Ουκρανία στρατευμάτων, στην οποία ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρεται ως «δύναμη διασφάλισης», με προοπτική οι δύναμη αυτή να αποτελέσει μετά το τέλος του πολέμου μέρος των εγγυήσεων για την αποτροπή μία τρίτης εισβολής κατά του κυρίαρχου ουκρανικού εδάφους.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε ότι τα διεθνή στρατεύματα δεν θα αναπτυχθούν στην γραμμή επαφής με τους Ρώσους, αλλά «σε γεωγραφικές περιοχές που επί του παρόντος καθορίζονται». Οι συμμαχικές δυνάμεις θα μπορούσαν να είναι παρούσες «στο έδαφος, στη θάλασσα ή στον αέρα» ως μέρος μιας συμφωνίας, επισήμανε.

Ωστόσο, όπως σχολιάζει σε άρθρο του ο βρετανικός Telegraph, το σχέδιο του Μακρόν συναντά μια σοβαρή δυσκολία που έχει όνομα: Βλαντιμίρ Πούτιν. «Από την έναρξη της εισβολής, οι ηγέτες της Ευρώπης αρνούνται να συνομιλήσουν με το Κρεμλίνο, κάτι που εξηγεί γιατί φαίνεται να μην ακούν το διαρκές μήνυμα του Ρώσου προέδρου: την κατηγορηματική του αντίθεση σε οποιαδήποτε στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία», αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.

Μόνιμη επωδός του Βλαντιμίρ Πούτιν για τον βάρβαρο πόλεμο που εξαπέλυσε τριάμισι χρόνια πριν είναι ότι αποτελεί ευθύνη του ΝΑΤΟ. Στα ζητούμενά του, η αποτροπή της ένταξης του Κιέβου στο δυτικό αμυντικό οικοδόμημα και η παύση της συνεργασίας του με τη Συμμαχία. Ακόμη και στην υποθετική περίπτωση που η Ρωσία αποδεχόταν την παρουσία ξένων δυνάμεων στο πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, συν η Τουρκία, που θα προσφέρονταν να συνδράμουν, είναι κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.

Εξ ου και η ευθεία απειλή ότι οποιαδήποτε στρατεύματα αποσταλούν στην Ουκρανία θα αποτελούν «νόμιμους στόχους» για τη Ρωσία, ειδικά τώρα. «Αυτή είναι μία από τις βασικές αιτίες [του πολέμου]: η προσπάθεια να συνδεθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Πούτιν μιλώντας χθες σε οικονομικό φόρουμ στη ρωσική Άπω Ανατολή.

«Επομένως, αν εμφανιστούν στρατεύματα εκεί, ειδικά κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών, θεωρούμε ότι θα αποτελούν νόμιμους στόχους» συνέχισε για να προσθέσει μάλιστα ότι αν επιτευχθεί εκεχειρία, τότε δεν θα υπάρχει ανάγκη να εμπλακούν τρίτα μέρη - αποκλείοντας έτσι κάθε ενδεχόμενο παρουσίας των δυνάμεων αυτών στην Ουκρανία.

Σε κάθε περίπτωση η όλη αυτή η διαδικασία παραμένει μέχρι στιγμής «επί χάρτου» και θα πρέπει να αποκτήσει πολιτική και νομική υπόσταση, ώστε οι εγγυήσεις ασφάλειας να μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, μόλις υπάρξει εκεχειρία ή ειρηνευτική συμφωνία. Αρκετές χώρες, αφού αποφασίσουν να συμμετάσχουν, θα πρέπει να ζητήσουν την έγκριση των Κοινοβουλίων τους για την αποστολή στρατευμάτων στο εξωτερικό - διαδικασία που μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα

Λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή μορφή της συνεισφοράς κάθε χώρας δεν έχουν δοθεί. Πέραν της Ιταλίας, και στο Βερολίνο διατυπώνονται επιφυλάξεις ως προς στρατιωτική συμμετοχή, την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, αναγνωρίζει την αδυναμία της Ευρώπης να αναγκάσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Προς το παρόν, δεν είμαστε σε θέση να ασκήσουμε επαρκή πίεση στον Πούτιν για να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη για το κανάλι YouTube των Χριστιανοδημοκρατών: «Εξαρτόμαστε από την αμερικανική βοήθεια».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποκλείσει εξ αρχής κάθε ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στο πλαίσιο μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, αλλά δεσμεύτηκε να παρέχει κάποια μορφή στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών και αεροπορικής υποστήριξης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της «Συμμαχίας των Προθύμων», σε τηλεφωνική παρέμβασή του, ο Τραμπ ζήτησε από τους Ευρωπαίους ηγέτες να «κάνουν περισσότερα» για την Ουκρανία και τους προέτρεψε να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, γεγονός που τόνισε πως βοηθά τη Μόσχα να εξακολουθεί να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο.

Ζήτησε επίσης από την Ευρώπη να ασκήσει οικονομική πίεση στην Κίνα για να σταματήσει η χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής. «Η προσέγγιση του Τραμπ ήταν ότι πρέπει να δράσουμε από κοινού όσον αφορά την πολιτική των κυρώσεων και να αναζητήσουμε τρόπους για να σταματήσουμε τη πολεμική μηχανή της Ρωσίας με οικονομικά μέσα», δήλωσε ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, εκ των προνομιακών συνομιλητών του Αμερικανού προέδρου.

Η Ευρώπη μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να μετατρέψει την εκπεφρασμένη απογοήτευση του Τραμπ από τη συμπεριφορά του Βλαντιμίρ Πούτιν σε ισχυρή πίεση που θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός, ούτε και έχουν μεταβληθεί τα μαξιμαλιστικά αιτήματα του Κρεμλίνου.

Αντιθέτως, όπως έγινε γνωστό, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακόψουν το πρόγραμμα στρατιωτικής στήριξης χωρών της Ανατολικής Ευρώπης για την αποτροπή μιας πιθανής επίθεσης από τη Ρωσία, καθώς ο Τραμπ συνεχίζει να αναθεωρεί τον ρόλο της Ουάσινγκτον στο ΝΑΤΟ και να πιέζει την Ευρώπη με δικούς της πόρους να ενισχύσει την άμυνά της και να στηρίξει την Ουκρανία.

Όσον αφορά τον πόλεμο, μιλώντας σε ηγετικά στελέχη τεχνολογικών κολοσσών στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Νομίζεις ότι κάτι είναι πιο εύκολο, αλλά τελικά αποδεικνύεται λίγο πιο δύσκολο. Νόμιζα ότι θα ήταν πιο εύκολο, λόγω της σχέσης μου με τον πρόεδρο Πούτιν και με την Ουκρανία».