Οι Ουκρανοί ετοιμάζονται για αντεπίθεση - «Ήρθε η ώρα να πάρουμε πίσω αυτό που μας ανήκει»

Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν προσωρινά χαλαρώσει τις επιθέσεις στην πολιορκημένη πόλη Μπαχμούτ στην ανατολική Ουκρανία και γύρω από αυτήν για να ανασυνταχθούν και να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους, όπως το Σάββατο ανώτερος αξιωματούχος του Κιέβου.

Επίσης, ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι δυνάμεις τους είναι έτοιμες να εξαπολύσουν μια από καιρό υποσχόμενη αντεπίθεση για την ανακατάληψη εδαφών που κατέλαβε η Ρωσία από την έναρξη του πολέμου.

Οι μισθοφόροι της Wagner άρχισαν να παραδίδουν τις θέσεις τους σε μονάδες του ρωσικού τακτικού στρατού αυτή την εβδομάδα, αφού ανακοίνωσαν ότι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το Μπαχμούτ, μετά τη μακρύτερη και πιο αιματηρή μάχη του πολέμου.

Το Κίεβο όμως επιμένει ότι οι δυνάμεις του εξακολουθούν να ελέγχουν ένα μικρό μέρος της πόλης.

Σε δήλωσή της στο Telegram, η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μαλιάρ δήλωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να επιτίθενται, αλλά ότι η συνολική επιθετική δραστηριότητα έχει μειωθεί.

«Χθες και σήμερα δεν υπήρξαν ενεργές μάχες - ούτε στην πόλη ούτε στα πλάγια», έγραψε η Μαλιάρ, προσθέτοντας ότι τα στρατεύματα της Μόσχας αντ' αυτού βομβάρδιζαν τα περίχωρα και τις προσβάσεις στο Μπαχμούτ.

«Τα ρωσικά) στρατεύματα αντικαθίστανται και ανασυντάσσονται», δήλωσε η Μαλιάρ. «Ο εχθρός προσπαθεί να ενισχύσει τις δικές του δυνατότητες».

Το Κίεβο αναμένεται να εξαπολύσει σύντομα μια πολυαναμενόμενη αντεπίθεση για την ανακατάληψη των κατεχόμενων από τη Ρωσία εδαφών.

Ο Ολεκσέι Ντανίλοφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, δήλωσε στο BBC ότι η ώθηση θα μπορούσε να ξεκινήσει «αύριο, μεθαύριο ή σε μια εβδομάδα».

Ο προεδρικός σύμβουλος Μιχάιλο Ποντόλιακ, μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα «Guardian», δήλωσε ότι έχουν ήδη αρχίσει προκαταρκτικές επιχειρήσεις όπως η καταστροφή γραμμών ανεφοδιασμού ή η ανατίναξη αποθηκών.

Ο κυβερνήτης της νότιας ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ δήλωσε ότι δέχθηκε πυρά πυροβολικού το Σάββατο όταν προσπάθησε να εισέλθει στην πόλη Σεμπεκίνο, η οποία βρίσκεται μόλις 7 χλμ. βόρεια των συνόρων με την Ουκρανία.

«Δεν μπόρεσα καν να βγω από το αυτοκίνητο. Οι οβίδες έσκαγαν σε έναν γειτονικό δρόμο», έγραψε ο Βιατσεσλάβ Γκλαντκόφ στο Telegram. Αυτήν την εβδομάδα, μαχητές της εθνικής Ρωσίας με έδρα την Ουκρανία εξαπέλυσαν διασυνοριακή επιδρομή στην περιοχή.

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας, Βαλέρι Ζαλούζνι, δημοσίευσε ένα βίντεο το Σάββατο που δείχνει τα ουκρανικά στρατεύματα να ορκίζονται και να προετοιμάζονται για μάχη.

«Ήρθε η ώρα να πάρουμε πίσω αυτό που μας ανήκει», ανέφερε σε γραπτή του δήλωσε.

Prayer for the liberation of Ukraine

"Bless our decisive advance!" pic.twitter.com/lvhGqPlmv6