Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχωρά σε εντατικές προετοιμασίες για ενδεχόμενη χρήση χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν.

Σύμφωνα με το CBS, αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν προβεί σε λεπτομερείς προετοιμασίες για την αποστολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, ανέφεραν πολλές πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές συζητήσεις.

Ανώτεροι στρατιωτικοί διοικητές έχουν υποβάλει συγκεκριμένα αιτήματα με στόχο την προετοιμασία για μια τέτοια επιλογή, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει τις κινήσεις του στη σύγκρουση με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να τοποθετήσει χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή, ανέφεραν πηγές υπό τον όρο της ανωνυμίας. Δεν ήταν σαφές υπό ποιες συνθήκες θα εξουσιοδοτούσε τη χρήση στρατευμάτων στο έδαφος.