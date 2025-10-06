Οι ΗΠΑ δημιουργούν ομάδα επιτήρησης στα social media για υποθέσεις μετανάστευσης

Τη δημιουργία μίας ομάδας επιτήρησης που θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο, σχεδιάζει η Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) με στόχο την αναζήτηση στοιχείων για υποθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με δημόσια αρχεία, η ICE έχει υποβάλει αίτημα για πληροφορίες που περιγράφει λεπτομερώς τη χρήση πλατφορμών κοινωνικών μέσων όπως το Facebook, το X, το Instagram, το TikTok και το YouTube για την ανάπτυξη στοιχείων σχετικά με καταζητούμενα άτομα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του engadget, για «επείγουσες υποθέσεις», η ομάδα αναμένεται να επεξεργάζεται στοιχεία σχετικά με τους 10 πιο καταζητούμενους της ICE εντός 30 λεπτών. Ωστόσο, το εύρος του έργου εκτείνεται μέχρι και υποθέσεις χαμηλής προτεραιότητας, όπως εκείνες που αφορούν άτομα που έχουν καταδικαστεί για μη βίαια πλημμελήματα ή «δεν έχουν καταδικαστεί, αλλά έχουν σημαντικό ιστορικό συλλήψεων», με ένα πιο γενναιόδωρο χρονικό περιθώριο οκτώ ωρών για τη συλλογή στοιχείων.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η ICE θέλει τουλάχιστον 12 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης να εργάζονται στο Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης και Στόχευσης Εγκλημάτων στο Williston του Βερμόντ, το οποίο θα χρειάζεται τρεις υπαλλήλους σε υπηρεσία ανά πάσα στιγμή.

Στην άλλη άκρη της χώρας, η ICE αναζητά τουλάχιστον 16 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης για το Κέντρο Αντιμετώπισης Παραβατικών Πράξεων του Ειρηνικού στη Σάντα Άνα της Καλιφόρνια, το οποίο θα έχει επίσης βάρδιες τουλάχιστον δύο υπαλλήλων για «ανάγκες εκτός ωραρίου και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης».

Αν και τα σχέδια βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο, αφορούν ακόμα και το πώς οι υποψήφιοι θα χρησιμοποιούσαν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να επιτύχουν τους στόχους της υπηρεσίας. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία δεν είναι άγνωστη στις αμφιλεγόμενες τεχνολογίες, καθώς έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για τη χρήση αναγνώρισης προσώπου.