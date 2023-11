Οι IDF έστειλαν θερμοκοιτίδες και ιατρικές προμήθειες για τους νοσηλευόμενους στο νοσοκομείο Σίφα (pics)

Η ακριβής και στοχευμένη επιχείρηση μας κατά της Χαμάς στο Νοσοκομείο Σίφα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ο ισραηλινός στρατός.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι θερμοκοιτίδες, παιδικές τροφές και ιατρικές προμήθειες που έφεραν τανκς των IDF από το Ισραήλ έχουν φτάσει με επιτυχία στο νοσοκομείο Σίφα» τονίζεται.

The IDF’s precise and targeted operation against Hamas in the Shifa Hospital is still ongoing.



We can now confirm that incubators, baby food and medical supplies, provided by the IDF, have successfully reached the hospital.



Our medical team and Arabic speaking soldiers are on… pic.twitter.com/9iMx41OaHV