Επιχείρηση στο κέντρο της Ράφα, στον καταυλισμό Γιάμπνα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, ξεκίνησαν την Κυριακή οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας. Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ δήλωσε ότι το Ισραήλ εργάζεται για την εξεύρεση ενός «αντικαταστάτη» για τη διακυβέρνηση της Γάζας. Παράλληλα, τόνισε -στον απόηχο και των δηλώσεων του Μπενιαμίν Νεταιάχου- ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει μέχρις ότου η τρομοκρατική οργάνωση που εδρεύει στη Λωρίδα διαλυθεί.

«Σε οποιαδήποτε διαδικασία τερματισμού του πολέμου, δεν θα δεχθούμε την κυριαρχία της Χαμάς. Προωθούμε μια εναλλακτική διακυβέρνησης [έναντι αυτής] της Χαμάς στο πλαίσιο της οποίας θα απομονώσουμε περιοχές, θα απομακρύνουμε τα μέλη της Χαμάς και θα φέρουμε άλλες δυνάμεις που θα επιτρέψουν μια διαφορετική διακυβέρνηση», δήλωσε ο Γκαλάντ.

Στο μεταξύ, στρατιώτες της ταξιαρχίας Givati εξουδετέρωσαν τρομοκράτες και εντόπισαν στρατιωτικές υποδομές κατά τη διάρκεια πρόσφατων επιχειρήσεων στην περιοχή, ανέφεραν την ίδια ημέρα οι IDF, προσθέτοντας ότι εντόπισαν επίσης πολλά όπλα, συμπεριλαμβανομένων αντιαεροπορικών πολυβόλων και πολλά σημεία εκτόξευσης πυραύλων στα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου.

Παράλληλα, Ισραηλινά μαχητικά έπληξαν περισσότερους από 30 στόχους σε όλη τη Γάζα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, σύμφωνα με ενημέρωση των IDF το πρωί της Κυριακής. Στους στόχους περιλαμβάνονταν υποδομές της Χαμάς, αποθήκες όπλων και πυρήνες της οργάνωσης.

Η ταξιαρχία Nahal στη Ράφα κατεύθυνε επίσης αεροπορική επιδρομή εξουδετερώνοντας έναν εκτοξευτή ρουκετών, λίγα λεπτά αφότου χρησιμοποιήθηκε για να επιτεθεί σε στρατιώτες στην περιοχή. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από την επίθεση, αναφέρεται στην ανακοίνωση που επικαλούνται οι Times of Israel.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι IDF ανακοίνωσαν τα ονόματα ορισμένων ανώτερων στελεχών της Χαμάς που σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα τις τελευταίες ημέρες και είχαν συμμετάσχει σε επιθέσεις στο Ισραήλ και στη Δυτική Όχθη.

