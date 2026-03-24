Οι μεγαλύτερες αραβικές χώρες του Κόλπου εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλακούν στον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, εφόσον η Τεχεράνη προχωρήσει σε επιθέσεις κατά υποδομών καυσίμων τους, σύμφωνα με πηγές με γνώση των διεργασιών που μίλησαν στο Bloomberg.

Ειδικότερα, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εμφανίζονται να χάνουν την υπομονή τους απέναντι στα ιρανικά πλήγματα, τα οποία έχουν ήδη πλήξει λιμάνια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια.

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η άμεση εμπλοκή των χωρών αυτών στον πόλεμο δεν θεωρείται δεδομένη, καθώς τίθεται ως βασική προϋπόθεση η υλοποίηση των απειλών της Τεχεράνης για επιθέσεις σε ζωτικής σημασίας υποδομές, όπως δίκτυα ενέργειας και υδροδότησης.

Τα περισσότερα κράτη του Κόλπου κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, με ορισμένες εξαιρέσεις όπως το Ομάν, το οποίο επιθυμεί να διατηρήσει τον ρόλο του μεσολαβητή, ανέφεραν οι πηγές.

Παρόλα αυτά, διστάζουν να εμπλακούν στον πόλεμο, δεδομένου ότι το Ιράν θα μπορούσε να εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον τους. Θα μπορούσαν επίσης να βρεθούν σε μια κατάσταση όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα συνάψει συμφωνία με την Τεχεράνη, και θα μείνουν να αντιμετωπίσουν ένα πληγωμένο και οργισμένο καθεστώς, πρόσθεσε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης που βρίσκεται στην περιοχή.

Πολλοί κυβερνήσεις φοβούνται επίσης ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί ακόμη και αν δεν συμμετάσχουν στον πόλεμο, ανέφεραν οι πηγές.

Ο πόλεμος έχει ανατρέψει τις σχέσεις του Ιράν με τους γείτονές του. Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων πέντε ετών προσπαθώντας να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις τους με την Ισλαμική Δημοκρατία - ένα σιιτικό θεοκρατικό καθεστώς που από καιρό θεωρούσαν ότι επιδιώκει να επεκτείνει την επιρροή του στην υπόλοιπη περιοχή - κυρίως για να αποτρέψουν μια πιθανή σύγκρουση όπως η τωρινή.

