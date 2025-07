Μαρτυρικές στιγμές έζησαν οι Δρούζοι της επαρχίας Σουέιντα, στη νότια Συρία, από τις φρικαλεότητες των κυβερνητικών δυνάμεων του μεταβατικού προέδρου, Άχμεντ αλ-Σαράα και των Βεδουίνων κατά τις θανατηφόρες συγκρούσεις που ξέσπασαν την περασμένη Κυριακή.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Συρίας επενέβησαν, υποτίθεται για να αποκαταστήσουν την τάξη, αλλά στην πράξη επιχείρησαν να αποσπάσουν τον έλεγχο της Σουέιντα από τις Δρούζικες φατρίες που τη διοικούν.

Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις, ενώ υπάρχουν καταγγελίες ότι κυβερνητικοί μαχητές εκτέλεσαν Δρούζους αμάχους και προέβησαν σε εμπρησμούς και λεηλασίες κατοικιών.Καθώς η ασφάλεια και οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις αποτελούν πηγή ανησυχίας, το Ισραήλ επενέβη υπέρ των Δρούζων, οι οποίοι θεωρούνται πιστή μειονότητα στο εσωτερικό του Ισραήλ και συχνά υπηρετούν στον ισραηλινό στρατό.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας είχε δεχθεί πυροβολισμό στο κεφάλι μέσα στο σαλόνι του. Ένας άλλος στο υπνοδωμάτιό του. Το σώμα μιας γυναίκας κειτόταν στον δρόμο. Μετά από ημέρες αιματηρών συγκρούσεων στην πόλη των Δρούζων, τη Σουέιντα της Συρίας, οι επιζώντες άρχισαν να βγαίνουν για να περισυλλέξουν και να θάψουν τα δεκάδες πτώματα που εντοπίζονταν σε ολόκληρη την πόλη.

Η βία κλιμακώθηκε δραματικά μετά την άφιξη των κυβερνητικών δυνάμεων, σύμφωνα με μαρτυρίες δώδεκα κατοίκων της Σουέιντα, δύο δημοσιογράφων στο πεδίο και μιας ομάδας παρακολούθησης που συγκέντρωσε το Reuters.

Δραματικές σκηνές κάνουν τον γύρω των social media και απεικονίζουν τις ωμότητες που βίωσαν οι Δρούζοι από τις κυβερνητικές δυνάμεις και τη φυλή των Βεδουίνων.

🔴 A Grave Violation of Religious Freedom: Druze Identity Under Attack In a deeply disturbing escalation, members of the Druze community have reportedly been targeted by militias who forcibly shaved their mustaches — a sacred religious and cultural symbol within the Druze… pic.twitter.com/gqj7vrjFT7

Κάτοικοι περιέγραψαν φίλους και γείτονες να εκτελούνται εξ επαφής μέσα στα σπίτια τους ή στους δρόμους. Σύμφωνα με τις περιγραφές, οι εκτελέσεις έγιναν από Σύρους στρατιώτες, τους οποίους αναγνώρισαν από τις στολές και τα διακριτικά τους.

Βίντεο απεικονίζουν ξεκάθαρα τη στιγμή που Δρούζοι εξαναγκάζονται να πηδήξουν από τα παράθυρα των σπιτιών τους.

Το Reuters κατάφερε να επαληθεύσει την ώρα και την τοποθεσία ορισμένων βίντεο που δείχνουν σορούς, αλλά δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα ποιος διέπραξε τις εκτελέσεις ή πότε ακριβώς έγιναν.

Υπενθυμίζεται ότι, στα τέλη Μαρτίου, σε προηγούμενη έξαρση θρησκευτικής βίας στην παράκτια περιοχή της Συρίας, εκατοντάδες πολίτες της αλαουιτικής μειονότητας σκοτώθηκαν από δυνάμεις προσκείμενες στον Σαράα.

Ακόμη, πράξεις απόλυτης ταπείνωσης βίωσαν οι Δρούζοι. Όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, 80χρονος άνδρας χλευάστηκε και εξαναγκάστηκε να ξυρίσει το μουστάκι του. Έπειτα, όπως επιβεβαίωσε η εγγονή του, εκτελέστηκε.

They also humiliated Druze men by shaving their mustaches. Mustaches are a religious tradition amongst Druzes. This 80 yr old man was mocked and humiliated by the Syrian government fighters. Sadly his granddaughter confirmed that he was later executed by the regime. pic.twitter.com/EhjZFmlNGz