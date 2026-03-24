Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει διαβιβάσει στο Ιράν 15 όρους - προτάσεις ως βάση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων.

Όπως αναφέρεται, οι όροι καλύπτουν το σύνολο των στρατηγικών στόχων ΗΠΑ και Ισραήλ. Ωστόσο, στο Τελ Αβίβ επικρατεί ανησυχία ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να προχωρήσει ταχύτατα σε μια «συμφωνία-πλαίσιο» ή «συμφωνία επί της αρχής» με την Τεχεράνη, χωρίς να έχει διασφαλιστεί πλήρως η υλοποίηση των συγκεκριμένων απαιτήσεων.

Οι Times of Israel αναμεταδίδουν ότι, σύμφωνα με τρεις πηγές, στενοί συνεργάτες του Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, διαμορφώνουν ένα σχέδιο που προβλέπει την κήρυξη εκεχειρίας διάρκειας ενός μήνα, κατά την οποία θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία 15 σημείων.

Το μοντέλο αυτό παραπέμπει σε προηγούμενες συμφωνίες της κυβέρνησης Τραμπ, όπως εκείνες με τη Χαμάς στη Γάζα και με τον Λίβανο.

Οι βασικές απαιτήσεις των ΗΠΑ προς το Ιράν

Διάλυση των υφιστάμενων πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν. Δέσμευση ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Πλήρης παύση του εμπλουτισμού ουρανίου εντός ιρανικού εδάφους. Παράδοση περίπου 450 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA), εντός συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος. Διάλυση των πυρηνικών εγκαταστάσεων σε Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντό. Πλήρης πρόσβαση, διαφάνεια και εποπτεία της IAEA εντός του Ιράν. Εγκατάλειψη της πολιτικής στήριξης περιφερειακών «πληρεξουσίων». Διακοπή χρηματοδότησης, καθοδήγησης και εξοπλισμού αυτών των δυνάμεων. Διατήρηση των Στενών του Ορμούζ ανοιχτών ως ελεύθερης ναυτιλιακής οδού. Περιορισμός του ιρανικού πυραυλικού προγράμματος ως προς την εμβέλεια και τον αριθμό. Χρήση πυραύλων αποκλειστικά για σκοπούς αυτοάμυνας.

Τα ανταλλάγματα προς το Ιράν