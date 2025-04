Ο Ζελένσκι καταγγέλλει εμπλοκή της Κίνας στην Ουκρανία - «Αιχμαλωτίσαμε Κινέζους στρατιώτες» (vid)

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε την Τρίτη (08/04) ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με την παρουσία κινεζικών στρατευμάτων, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι Ουκρανικές δυνάμεις ενεπλάκησαν σε μάχη με έξι Κινέζους στρατιώτες στην περιοχή του Ντονέτσκ, συλλαμβάνοντας δύο εξ αυτών.

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις αυτές σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης διεθνούς κινητοποίησης και επανεκτίμησης της κατάστασης από τους Δυτικούς εταίρους της Ουκρανίας.

«Καταγράφηκε μάχη στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, σε δύο περιοχές. Οι Ουκρανοί στρατιώτες συγκρούστηκαν με έξι Κινέζους στρατιώτες και συνέλαβαν δύο από αυτούς. Έχουμε στα χέρια μας διαβατήρια, έγγραφα, ακόμη και πιστωτικές κάρτες. Είναι Κινέζοι πολίτες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο ύψιστης σημασίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



