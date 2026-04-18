Ο Τραμπ επιταχύνει τις έρευνες για ψυχεδελικά φάρμακα – «Μπορώ να πάρω κι εγώ;»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα εκτελεστικό διάταγμα με στόχο την ενίσχυση της έρευνας γύρω από ψυχεδελικά φάρμακα, στο πλαίσιο ευρύτερης προσπάθειας για νέες θεραπείες ψυχικής υγείας. Κατά την τελετή στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε και επένδυση 50 εκατ. δολαρίων για τη μελέτη της ουσίας ιμπογκαΐνη.

«Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι πειραματικές θεραπείες έχουν δείξει δυνατότητες που αλλάζουν τη ζωή ανθρώπων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και κατάθλιψη, συμπεριλαμβανομένων των βετεράνων μας», δήλωσε. Με χιουμοριστική διάθεση πρόσθεσε: «Μπορώ να πάρω κι εγώ; Θα πάρω ό,τι χρειαστεί», προκαλώντας γέλια.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και ο παρουσιαστής Τζο Ρόγκαν, ο οποίος ανέφερε ότι η πρωτοβουλία προέκυψε έπειτα από επικοινωνία του με τον πρόεδρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απάντηση του Τραμπ ήταν άμεση: «Ακούγεται εξαιρετικό – θες έγκριση από τον FDA; Πάμε».

Η κυβέρνηση στοχεύει στην επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης νέων θεραπειών, με τον επικεφαλής της FDA να δηλώνει ότι, υπό προϋποθέσεις, ο χρόνος μπορεί να μειωθεί σε εβδομάδες αντί για μήνες ή χρόνια.

Ωστόσο, η πρωτοβουλία προκαλεί ανησυχίες στην επιστημονική κοινότητα για πιθανή παράκαμψη αυστηρών ελέγχων ασφάλειας. Η ιμπογκαΐνη δεν έχει εγκριθεί από τον FDA και παραμένει ουσία Κατηγορίας Ι, με υψηλό κίνδυνο κατάχρησης. Έχει χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες χώρες για την αντιμετώπιση εξάρτησης από οπιοειδή, ενώ συνδέεται με κινδύνους όπως καρδιακές αρρυθμίες και περιστατικά θανάτων.

Παράλληλα, άλλες ψυχεδελικές ουσίες, όπως η ψιλοκυβίνη, το LSD και το MDMA, βρίσκονται υπό μελέτη για τη θεραπεία διαταραχών όπως το PTSD και η ανθεκτική κατάθλιψη. Κάποιες έχουν λάβει χαρακτηρισμό «πρωτοποριακής θεραπείας», χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη εγκριθεί πλήρως.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η πρωτοβουλία αποτελεί κρίσιμο βήμα για την αντιμετώπιση της κρίσης ψυχικής υγείας στις ΗΠΑ, ενώ οι ειδικοί ζητούν προσεκτική και επιστημονικά τεκμηριωμένη εφαρμογή.