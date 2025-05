Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Σύρο πρόεδρο Αχμέντ αλ Σαράα στη Σαουδική Αραβία την Τετάρτη, δήλωσε ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες.

BREAKING: President Trump is expected to meet Syrian president ahmad al-Sharaa in Riyadh on Wednesday, a source with knowledge tells me