Πούτιν και Ζελένσκι επισκέπτονται στρατεύματα κοντά στην πρώτη γραμμή

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε σήμερα Τρίτη ουκρανικά στρατεύματα στην πόλη Αβντίιφκα στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο Ζελένσκι, άκουσε αναφορές από στρατιωτικούς διοικητές για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και παρασημοφόρησε στρατιώτες, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Έχω την τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες σας για την υπεράσπιση της γης μας, της Ουκρανίας, των οικογενειών μας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφτηκε τις στρατιωτικές δυνάμεις ασφαλείας σε περιοχές της Ουκρανίας τις οποίες η Μόσχα λέει ότι προσάρτησε πέρυσι.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Πούτιν επισκέφθηκε τις περιοχές Χερσώνα και Λουχάνσκ, παρακολούθησε συνάντηση με τη στρατιωτική διοίκηση στην πρώτη και επισκέφθηκε αρχηγείο της εθνικής φρουράς στη δεύτερη, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει το πότε πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη αυτή.

