Νετανιάχου: Στο Κατάρ κάναμε ό,τι και οι ΗΠΑ μετά τους Δίδυμους Πύργους

Αυστηρό μήνυμα στο Κατάρ και όχι μόνο απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Λέω στο Κατάρ και σε όσες χώρες υποθάλπουν τρομοκράτες: πρέπει είτε να τους απελάσετε είτε να τους οδηγήσετε ενώπιον της δικαιοσύνης. Γιατί αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς», τόνισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Με αφορμή τη συμπλήρωση αύριο, Πέμπτη, 24 ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα στις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου συνέκρινε τις επιθέσεις του Ισραήλ με τις επιχειρήσεις που διεξήγαγαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001.

«Έχουμε κι εμείς μια 11η Σεπτεμβρίου», είπε. «Θυμόμαστε την 7η Οκτωβρίου (2023). Εκείνη την ημέρα, ισλαμιστές τρομοκράτες διέπραξαν τη χειρότερη θηριωδία εναντίον του εβραϊκού λαού από την εποχή του Ολοκαυτώματος», συμπλήρωσε.

«Κάναμε ακριβώς ό,τι έκαναν οι ΗΠΑ όταν κυνήγησαν τους τρομοκράτες της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν, όταν πήγαν και σκότωσαν τον Οσάμα μπιν Λάντεν στο Πακιστάν», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Υποστήριξε επίσης ότι οι χώρες που χειροκρότησαν τις ΗΠΑ για την εξόντωση του Οσάμα μπιν Λάντεν θα πρέπει να ντρέπονται που καταδικάζουν το Ισραήλ.

«Θα χτυπάμε όποιον μας χτυπά»

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπά», δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, μετά τις αεροπορικές επιδρομές σε θέσεις των Χούθι στην Υεμένη.

«Πριν από λίγες μέρες, εξουδετερώσαμε τα περισσότερα μέλη της τρομοκρατικής κυβέρνησης των Χούθι», είπε ο Νετανιάχου σε τελετή θεμελίωσης για την ανέγερση νέου περιπάτου στην Μπατ Γιαμ, που θα φέρει το όνομα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Σε απάντηση, οι Χούθι εκτόξευσαν πριν από δύο μέρες (πυραύλους) στο Αεροδρόμιο Ραμόν», τόνισε, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

«Αυτό δεν αποδυνάμωσε την αποφασιστικότητά μας», συνέχισε. «Σήμερα, τους χτυπήσαμε ξανά από αέρος, πλήττοντας τις τρομοκρατικές τους εγκαταστάσεις, τις βάσεις τους με πολλούς τρομοκράτες, καθώς και επιπλέον στόχους», είπε.

«Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε», υποσχέθηκε ο Νετανιάχου. «Όποιος μας χτυπά, όποιος μας επιτίθεται. Θα τον φτάσουμε», κατέληξε.

Σημειώνεται ότι τα χτυπήματα σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά. Την επίθεση επιβεβαίωσε και ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Κάτοικοι της Σαναά δήλωσαν στο Reuters ότι η επίθεση είχε ως στόχο μια κρυψώνα μεταξύ δύο βουνών, η οποία χρησιμοποιείται ως αρχηγείο διοίκησης και ελέγχου. Η έκταση των ζημιών δεν ήταν άμεσα σαφής.

Ο ισραηλινός στρατιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων της επίθεσης ήταν το αρχηγείο των Χούθι και και μια αποθήκη καυσίμων, τόσο στη Σαναά όσο και στην περιοχή αλ Τζαούφ, βόρεια της πρωτεύουσας.

Το υπουργείο Υγείας της Υεμένης ανέφερε πως 35 άτομα σκοτώθηκαν από την επίθεση και πως τουλάχιστον 131 άτομα τραυματίστηκαν.

Οι επιθέσεις είναι οι τελευταίες σε μια σειρά επιθέσεων και αντεπιθέσεων που διαρκούν πάνω από ένα χρόνο μεταξύ του Ισραήλ και των μαχητών Χούθι στην Υεμένη, ως μέρος των επιπτώσεων του πολέμου στη Γάζα.

Οι Χούθι έχουν επιτεθεί σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, σε μια ενέργεια που περιγράφουν ως πράξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στη Γάζα.

Έχουν επίσης εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν αναχαιτιστεί.

Το Ισραήλ έχει ανταποκριθεί με επιθέσεις σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι, συμπεριλαμβανομένου του ζωτικού λιμανιού της Χοντέιντα.