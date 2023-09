Ο Μπάιντεν διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου: «Πρέπει να πάω για ύπνο»

Δεν πίστευαν στα αυτιά τους οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Βιετνάμ ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, λίγες ώρες αφότου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής των G20 στην Ινδία.

Ο Μπάιντεν είχε συναντηθεί νωρίτερα με τον γ.γ. του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ, Νγκουγιέν Φου Τρονγκ, και το τετ-α-τετ κράτησε αρκετά παραπάνω του προγραμματισμένου. Κι όταν αργότερα ο 80χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε ενώπιον των εκπροσώπων του Τύπου, έκανε αρκετά φραστικά ολισθήματα, μιλούσε αργά και σε πολλές περιπτώσεις δεν κατανοούσε τις ερωτήσεις, επιρρίπτοντας την ευθύνη στον θόρυβο ενός ανεμιστήρα.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Daily Mail», o ένοικος του Λευκού Οίκου παραχώρησε χθες το βράδυ συνέντευξη Τύπου στο Ανόι του Βιετνάμ, με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν Πιερ, να ακούγεται να κλείνει την 26λεπτη ομιλία του Μπάιντεν άρον - άρον.

Ξαφνικά ακούστηκε η φωνή της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν-Πιερ να λέει «σας ευχαριστώ όλους. Εδώ τελειώνει η συνέντευξη Τύπου. Σας ευχαριστώ όλους», γράφει η Daily Mail.

Sleepy Joe! | Biden tells Vietnam press conference 'I'm going to bed!'



More: https://t.co/ZrVfz1R2BP#JoeBiden #Vietnam pic.twitter.com/10QZuNrxIZ