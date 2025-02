Ο Μασκ επιμένει να στηρίζει τη ακροδεξιά Αλις Βάιντελ και την παρουσιάζει ως Ζαν ντ' Αρκ

Παραμονή των κρίσιμων εκλογών για Γερμανία και ο Ίλον Μασκ συνεχίζει να παρεμβαίνει στα εσωτερικά της χώρας προσφέροντας τη στήριξή του στην επικεφαλής του ακροδεξιού AfD Αλίς Βάιντελ.

Ο Μασκ αναδημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X μία ανάρτηση που εμφανίζει την υποψήφια της ακροδεξιάς για την καγκελαρία, Αλίς Βάιντελ μεταμφιεσμένη σε... Ζαν ντ' Αρκ. Μάλιστα στη λεζάντα που συνοδεύει την αρχική ανάρτηση στο Χ γράφει: «Η Αλις Βάιντελ είναι η ηγέτης που χρειαζόμαστε τώρα».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ελον Μασκ επιχειρεί να μπλεχτεί στα εσωτερικά της Γερμανίας, αφού μόλις τον προηγούμενο Δεκέμβριο έβαλε ξανά πλάτες για την ακροδεξιά παράταξη. Μετά τις προσβολές κατά της Μέρκελ, αλλά και του διαδόχου της στην καγκελαρία Όλαφ Σολτς, ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη και έμπιστος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την υποστήριξή τους προς την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) σχεδόν δύο μήνες πριν τις ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία.

«Μόνον η AfD μπορεί να σώσει τη Γερμανία», έγραψε ο Μασκ σχολιάζοντας ανάρτηση της 24χρονης Γερμανίδας ακροδεξιάς πολιτικής ακτιβίστριας, Ναόμι Ζάιμπτ. Και, φυσικά, εισέπραξε το μεγάλo ευχαριστώ από την υποψήφια καγκελάριο της AfD, Άλις Βάιντελ - πάντα μέσω Χ.

Yes! You are perfectly right, @elonmusk! Please also have a look into my interview on president Trump, how socialist Merkel ruined our country, how the Soviet European Union destroys the countries economic backbone and malfunctioning Germany!https://t.co/PwPgqJgB8w https://t.co/BdCQe3eWwk