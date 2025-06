Ο καυγάς Τραμπ - Μασκ θα καταλήξει σε εκεχειρία

Δεν θα επιλυθεί σύντομα η διαμάχη ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ίλον Μασκ όπως άφησε να εννοηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Όσο για το μέλλον του επικεφαλής της Tesla, εξαρτάται πολύ από τις αποφάσεις που θα λάβει η αμερικανική κυβέρνηση αναφορικά με την υιοθέτηση ρυθμιστικών πλαισίων, όπως υπογράμμισε μιλώντας στο AFP, ο Νταν Άιβς, αναλυτής στην Wedbush, ο οποίος εκτίμησε ότι αυτός «ο καυγάς των κολλεγιόπαιδων» θα καταλήξει «σε εκεχειρία», χωρίς «πραγματικό νικητή και χαμένο». Ο Ίλον Μασκ «δεν μπορεί να έχει έναν εχθρό» στον Λευκό Οίκο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ είπε ότι «δεν σκέφτεται» τον επικεφαλής της Tesla. «Ελπίζω να τα πάει καλά με την Tesla», πρόσθεσε, αν και σημείωσε ότι θα πρέπει να εξεταστούν τα πολλά συμβόλαια που έχει υπογράψει ο Μασκ με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. «Θα ελέγξουμε τα πάντα», τόνισε. «Είναι πολλά χρήματα».

Εξάλλου, ο Ρεπουμπλικάνος ενδέχεται να ξεφορτωθεί και το κόκκινο Tesla Model S που αγόρασε τον Μάρτιο έπειτα από μια επίδειξη των ηλεκτρικών οχημάτων του Μασκ στον Λευκό Οίκο, δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Παράλληλα, ο Τραμπ μίλησε για το θέμα και σε πολλά τηλεοπτικά δίκτυα: στο CBS διαβεβαίωσε ότι «είναι απόλυτα επικεντρωμένος» στα προεδρικά του καθήκοντα, «σε τίποτα άλλο».

