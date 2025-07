IDF: Στη δημοσιότητα βίντεο με μέλη της Χαμάς να λεηλατούν ανθρωπιστική βοήθεια - Σάαρ: Ψέματα τα περί λοιμού

Ο Ισραηλινός Στρατός δημοσίευσε την Τρίτη ένα βίντεο που δείχνει τρομοκράτες της Χαμάς να λεηλατούν ανθρωπιστική βοήθεια, το οποίο γυρίστηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.



«Σε αντίθεση με τους ψευδείς ισχυρισμούς της Χαμάς ότι τα άτομα στο βίντεο είναι προσωπικό ασφαλείας, στην πραγματικότητα είναι τρομοκράτες της Χαμάς που έφτασαν για να αρπάξουν την βοήθεια από τους κατοίκους της Γάζας», δήλωσε ο στρατός.

«Ακόμα και όταν παρέχεται βοήθεια στη Γάζα , η Χαμάς τη λεηλατεί για δική της χρήση, αγνοώντας κατάφωρα τις ανάγκες του πληθυσμού».

“Where’s the aid?”



🎥 Footage from just 4 days ago shows Hamas terrorists looting an aid truck, this is the same organization spreading false claims about a deliberate starvation campaign in Gaza. Make it make sense. pic.twitter.com/lG0tRLIltS