Ο ισραηλινός στρατός αρνείται την εμπλοκή του στη Νατάνζ

Τις ΗΠΑ δείχνει ο ισραηλινός στρατός ως υπαίτιες για τα πλήγματα στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ.

Όπως ανέφεραν, οι IDF αναφέρουν ότι δεν έκαναν καμία επιχείρηση στην περιοχή και ότι δεν μπορούν να σχολιάσουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του πολέμου.

Νωρίτερα, το δίκτυο Kan επικαλέστηκε πηγή σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν βόμβες διάτρησης καταφυγίων (bunker buster) για να πλήξουν την πυρηνική εγκατάσταση.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι στοχοθέτησαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

Το Ιράν κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι έπληξαν την πυρηνική εγκατάσταση της Νατάνζ, κατά την τέταρτη εβδομάδα ενός πολέμου στον οποίο δεν διαφαίνεται άμεση προοπτική τερματισμού.

Η επιθυμία να εξαλειφθεί η ιρανική πυρηνική απειλή είναι ένας στόχος που έχει δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την έναρξη της επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου.

«Έπειτα από εγκληματικές επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σφετεριστικό σιωνιστικό καθεστώς εναντίον της χώρας μας, το συγκρότημα εμπλουτισμού [ουρανίου] της Νατάνζ τέθηκε στο στόχαστρο σήμερα το πρωί», ανακοίνωσε ο ιρανικός Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, διευκρινίζοντας πως «καμία διαρροή ραδιενεργών υλικών δεν έχει αναφερθεί» στην περιοχή.

Ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι, που «ενημερώθηκε από το Ιράν» για το πλήγμα, κάλεσε «σε στρατιωτική αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρηνικού δυστυχήματος».

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε από την πλευρά του ότι «δεν γνωρίζει περί ενός πλήγματος» στη Νατάνζ.

Το Ιράν είχε ήδη κατηγορήσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι έπληξαν την εγκατάσταση αυτή, στις αρχές Μαρτίου, κατά την έναρξη του πολέμου.

Οι Δυτικοί υποψιάζονται ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θέλει να αποκτήσει ατομική βόμβα, κάτι που η ίδια διαψεύδει.

Νωρίτερα, στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, ισραηλινά πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο συνοικίες της Τεχεράνης και της περιφέρειας της πρωτεύουσας καθώς και τη μεγάλη πόλη Ισφαχάν (κέντρο) -- επιθέσεις στην ιρανική πρωτεύουσα οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό που δήλωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο «στόχους του καθεστώτος».