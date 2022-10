Ο δισεκατομμυριούχος Γιούρι Μίλνερ απαρνείται την ρωσική του υπηκοότητα

Ο δισεκατομμυριούχος της Σίλικον Βάλεϊ Γιούρι Μίλνερ, ο οποίος έχει γεννηθεί στη Μόσχα, ανακοίνωσε ότι απαρνήθηκε τη ρωσική του υπηκοότητα.

"Η οικογένειά μου και εγώ αφήσαμε πίσω μας για τα καλά τη Ρωσία το 2014, μετά τη ρωσική προσάρτηση της Κριμαίας", έγραψε στο Twitter. "Και αυτό το καλοκαίρι, ολοκληρώσαμε επισήμως τη διαδικασία αποποίησης της ρωσικής μας υπηκοότητας".

