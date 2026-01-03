NYT: Πηγή της CIA εντός της κυβέρνησης της Βενεζουέλας εντόπισε τον Μαδούρο

Οι New York Times επισημαίνουν ότι ο Νικολάς Μαδούρο εντοπίστηκε μέσω συνεργάτη της CIA και ότι με τη χρήση drones προσδιορίστηκε εχθές η τοποθεσία όπου διέμενε.

Η ίδια «πηγή» αναμένεται να λάβει τα 50 εκατομμύρια δολάρια της επικήρυξης. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν λεπτομέρειες της επιχείρησης, πράκτορας της CIA στο εσωτερικό της βενεζουελάνικης κυβέρνησης παρακολουθούσε τις κινήσεις του Μαδούρο τόσο τις προηγούμενες ημέρες όσο και κατά τις κρίσιμες ώρες πριν από τη σύλληψή του από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών παρείχε το καθοριστικό υλικό που οδήγησε στη σύλληψη, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο τη θέση και τις μετακινήσεις του.

Η παρακολούθηση γινόταν με στόλο μη επανδρωμένων drones χαμηλής ανιχνευσιμότητας, εξασφαλίζοντας σχεδόν συνεχή κάλυψη στη Βενεζουέλα, σε συνδυασμό με πληροφορίες από εσωτερικές πηγές του κρατικού μηχανισμού.

Το εύρος και η ακρίβεια της επιτήρησης αναδεικνύουν τον βαθμό διείσδυσης των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών στη χώρα και τον κεντρικό ρόλο της CIA στην επιχείρηση που κατέληξε στη σύλληψη του προέδρου.