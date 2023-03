NYT: Οργάνωση υπέρ της Ουκρανίας πίσω από το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream

Νέες πληροφορίες που εξετάστηκαν από Αμερικανούς αξιωματούχους υποδηλώνουν ότι μια φιλοουκρανική ομάδα πραγματοποίησε την επίθεση στους αγωγούς Nord Stream πέρυσι, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times που εκτιμούν ότι αυτό το στοιχείο αποτελεί ένα βήμα προς τον προσδιορισμό της ευθύνης για μια πράξη δολιοφθοράς που έχει μπερδέψει τους ερευνητές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού εδώ και μήνες.

Οι πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα ωστόσο, διευκρινίζουν ωστόσο ότι δεν έχουν στοιχεία ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι ή κορυφαίοι αξιωματούχοι του είχαν εμπλοκή στην επιχείρηση.

Breaking News: A pro-Ukrainian group may have carried out the attack on the Nord Stream pipelines last year, intelligence reviewed by U.S. officials suggested. https://t.co/KFoOp9RyZk