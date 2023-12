New York Post

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γιος του Χασάν Γιουσέφ, Μόσαμπ, κάλεσε το Ισραήλ να δώσει στη Χαμάς χρονικό περιθώριο να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και αν δεν το πράξει η τελευταία να σκοτώσει τους ηγέτες της.

«Το Ισραήλ δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι… Η Χαμάς πρέπει να έχει ένα χρονοδιάγραμμα - ένα μήνα ή δύο ή έξι μήνες - για να επιστρέψει τους ομήρους και αν δεν επιστρέψει τους ομήρους εντός του χρονοδιαγράμματος, το Ισραήλ πρέπει να εκτελέσει τους κορυφαίους ηγέτες της Χαμάς στη φυλακή, ειδικά τους μαζικούς δολοφόνους», είπε σε ένα 10λεπτο βίντεο που αναρτήθηκε στο «Χ», πρώην Twitter, την περασμένη Τρίτη.

«Όταν λέω να εκτελεστούν κορυφαίοι ηγέτες, εννοώ χωρίς εξαιρέσεις, αυτό περιλαμβάνει και τον ίδιο μου τον πατέρα. Έκανα ένα λάθος, πριν από 10 ή 15 χρόνια, όταν του έσωσα τη ζωή πολλές φορές… Έπρεπε να πεθάνει για τις πράξεις του. Εγώ του έσωσα τη ζωή. Τα πράγματα δεν άλλαξαν, τα πράγματα έγιναν χειρότερα», συνέχισε.

After the successful release of the most vulnerable group of hostages, Israel must give Hamas a timeframe to release the remaining hostages. If they fail Israel must execute Hamas mass murderers in Israeli prisons. No exception, Sheik Hassan Yousef is included. pic.twitter.com/xpeVKHuLX4