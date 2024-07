Νότια Κορέα: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς έξω από το δημαρχείο της Σεούλ - 6 νεκροί

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα εκτυλίχθηκε στη Νότια Κορέα, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς κοντά στο δημαρχείο της Σεούλ.

Όπως μετέδωσε το νοτιοκορεάτικο πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο αξιωματούχο της αστυνομίας, οι τραυματίες ανέρχονται στους 8, οι νεκροί ανέρχονται στους 6, ωστόσο ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Το συμβάν συνέβη περίπου στις 21:30 τοπική ώρα (15:30 ώρα Ελλάδας).

Ένας αξιωματούχος φέρεται να είπε ότι ο οδηγός του οχήματος ήταν περίπου 70 ετών.

Fatal car accident in downtown Seoul leaves at least 6 dead, 8 injured https://t.co/vvOuzjlogV pic.twitter.com/Di9fS8N72m