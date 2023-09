Νότια Κορέα: Απεργία εκπαιδευτικών - Οι «φορτικοί γονείς» τούς εξωθούν σε αυτοκτονίες

Εκπαιδευτικοί στη Νότια Κορέα πρόκειται να συμμετάσχουν μαζικά σε πορεία και αρνούνται να εργαστούν σήμερα, αξιώνοντας την προστασία των δικαιωμάτων τους και εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για την παρενόχληση που υφίστανται από υπερβολικά φορτικούς γονείς, που οδήγησε όπως τονίζουν συναδέλφους τους να αυτοκτονήσουν.

Οι διαμαρτυρίες του διδακτικού προσωπικού δημόσιων σχολείων για τις επιθετικές συμπεριφορές απέναντί του από γονείς και μαθητές, ιδίως καταγγελίες για κακομεταχείριση όταν τιμωρούν παιδιά, έχουν ενταθεί αφού νεαρή δασκάλα βρέθηκε νεκρή τον Ιούλιο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του νοτιοκορεατικού εθνικού πρακτορείου ειδήσεων Yonhap, έγιναν άλλες δυο αυτοκτονίες εκπαιδευτικών την περασμένη εβδομάδα.

Χιλιάδες δάσκαλοι είχαν προειδοποιήσει το σαββατοκύριακο πως θα έπαιρναν μονοήμερη άδεια σήμερα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και σχολικά συμβούλια κατέβαλαν αγωνιώδεις προσπάθειες της ύστατης στιγμής για να αποφευχθεί η παράλυση των σχολείων σήμερα και υποσχέθηκαν να λάβουν νομικά μέτρα για την προστασία των εκπαιδευτικών.

Ο αριθμός των δασκάλων που δεν πήγαν για δουλειά σήμερα δεν είναι ξεκάθαρος, όμως σύμφωνα με το Γιονάπ και άλλα ΜΜΕ, πολλά σχολεία αναμενόταν να κλείσουν διότι τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ξεκαθάρισαν πως δεν επρόκειτο να εργαστούν.

Οι αρχές διεμήνυσαν πως η συλλογική αυτή δράση είναι παράνομη και προειδοποίησαν πως θα ληφθούν πειθαρχικά μέτρα. Το εθνικό συνδικάτο των νοτιοκορεατών εκπαιδευτικών δεν είχε καμιά συμμετοχή στην οργάνωση των σημερινών διαμαρτυριών, σύμφωνα με τον φορέα που κάλεσε στη διαδήλωση.

Πρέπει να γίνουν αλλαγές ώστε «ούτε ένας και ούτε μια εκπαιδευτικός ακόμη να μη φτάσει να αυτοκτονήσει», τόνισαν οι οργανωτές της κινητοποίησης.

Ο πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ διέταξε σήμερα στελέχη της κυβέρνησής του και αξιωματούχους να ακούσουν τα αιτήματα των εκπαιδευτικών και να εργαστούν για την προστασία των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Τον Ιούλιο, δασκάλα σε δημοτικό σχολείο βρέθηκε νεκρή –πιστεύεται πως αυτοκτόνησε– λόγω του άγχους που της προκαλούσε η διαμαρτυρία γονέα εναντίον της εξαιτίας διένεξης ανάμεσα σε μαθητές.

Μέλη του διδακτικού προσωπικού σε όλη τη χώρα συμμετέχουν σε αγρυπνίες και διαδηλώσεις κάθε σαββατοκύριακο έκτοτε θρηνώντας τον θάνατό της. Οι κινητοποιήσεις κορυφώθηκαν το Σάββατο, όταν 200.000 εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν κοντά στο κοινοβούλιο στη Σεούλ.

