Νορβηγία: Το κρατικό ταμείο επενδύσεων αποσύρεται από την Caterpillar και πέντε ισραηλινές τράπεζες

Το κρατικό ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας, το πλουσιότερο στον κόσμο, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πούλησε τις μετοχές που διακρατούσε στην αμερικανική κατασκευάστρια μηχανημάτων έργου Caterpillar, επικαλούμενη παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς κι ότι απέσυρε τις τοποθετήσεις της σε πέντε ισραηλινές τράπεζες.

Η διοίκηση της αμερικανικής εταιρείας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου να σχολιάσει την απόφαση.

Τροφοδοτούμενο από τα πελώρια έσοδα χάρη στις εξαγωγές υδρογονανθράκων της Νορβηγίας, το ταμείο είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, διαθέτει κεφάλαια ύψους κάπου δύο τρισεκατομμυρίων δολαρίων και επενδύσεις σε πάνω από 8.600 επιχειρήσεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Ήταν ανάμεσα στους δέκα μεγαλύτερους μετόχους της Caterpillar, διακρατούσε το 1,2% του κεφαλαίου της, αξίας 2,4 δισεκ. δολαρίων.

Ο επενδυτικός φορέας ανακοίνωσε ακόμη την απόσυρσή του από πέντε ισραηλινές τράπεζες που φέρονται να χρηματοδότησαν την κατασκευή παράνομων οικισμών στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967: τις First International Bank of Israel, FIBI Holdings, Bank Leumi Le-Israel, Mizrahi Tefahot και Bank Hapoalim.

Στις αρχές Αυγούστου, το ταμείο είχε ήδη ανακοινώσει πως αποσύρεται από 11 ισραηλινές εταιρείες εξαιτίας της εμπλοκής τους στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.