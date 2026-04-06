Νορβηγία: Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας χιονοστιβάδας

Δύο σκιέρ σκοτώθηκαν κι άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν παρασύρθηκαν σήμερα από χιονοστιβάδα στη Νορβηγία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Νεκροί είναι ένας άνδρας (περίπου 30 ετών) και μια γυναίκα (περίπου 20 ετών), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί (τοπική ώρα, 12:00 στην Ελλάδα) κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του Χέμσενταλ, βορειοδυτικά του Όσλο.

Two people — a woman in her 20s and a man in his 30s — were killed after an avalanche struck a group in Hemsedal, southern Norway.



Four individuals were caught in the slide, with one initially missing before being found. Rescue teams,…

Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοούμενων σκιέρ συμμετείχαν διασώστες, εθελοντές κι ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός ήταν Σουηδός. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η σοβαρότητα της κατάστασης των δύο τραυματιών.

Οι τοπικές αρχές είχαν προειδοποιήσει για σήμερα πως ο κίνδυνος πρόκλησης χιονοστιβάδων στην περιοχή ήταν αυξημένος.