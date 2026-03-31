Νετανιάχου: Τα Στενά του Ορμούζ μπορούν να παρακαμφθούν με εναλλακτικούς αγωγούς προς τη Μεσόγειο

Η αλλαγή της διαδρομής των ενεργειακών αγωγών ώστε να παρακάμπτουν το «γεωγραφικό σημείο στραγγαλισμού του Ιράν» αποτελεί μόνο μία από τις μακροπρόθεσμες επιλογές για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Newsmax.

Ο Νετανιάχου επισήμανε τις στρατηγικές αλλαγές στις υποδομές που θα μειώσουν την παγκόσμια εξάρτηση από έναν από τους πιο ευάλωτους ενεργειακούς διαδρόμους του κόσμου.

«Οι μακροπρόθεσμες λύσεις περιλαμβάνουν την αλλαγή της διαδρομής των αγωγών ενέργειας προς τα δυτικά —-διαμέσου της Σαουδικής Αραβίας προς την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μεσόγειο - παρακάμπτοντας το γεωγραφικό σημείο στραγγαλισμού του Ιράν», τόνισε χαρακτηριστικά.

Επί του παρόντος, τα Στενά αποτελούν ένα από τα κύρια σημεία συμφόρησης στην αγορά ενέργειας, καθώς το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου διέρχεται από αυτό.

Ενώ η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν διαθέτουν χωρικά ύδατα στο Στενό, η παρουσία του Ιράν στην άλλη πλευρά του Ορμούζ το έχει καταστήσει ευάλωτο, καθώς το ισλαμικό καθεστώς διαθέτει τη δυνατότητα να απειλήσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας επιτιθέμενο σε πλοία που διέρχονται από το Στενό.

Αυτή ήταν η κύρια στρατηγική του Ιράν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου, παράλληλα με τις πυραυλικές επιθέσεις του εναντίον του Ισραήλ και των κρατών του Κόλπου.

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι, ενώ μια στρατιωτική λύση μπορεί να προσφέρει βραχυπρόθεσμη σταθερότητα, μια συμφωνία που θα εξαλείφει τη στρατηγική σημασία του Στενού μπορεί να είναι η καλύτερη λύση μακροπρόθεσμα.

«Έχουν επιτευχθεί οι μισοί και πλέον στόχοι του πολέμου εναντίον του Ιράν»

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν επιτευχθεί οι μισοί και πλέον στόχοι του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν, αποφεύγοντας πάντως να ορίσει χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό της ένοπλης σύρραξης στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, το οποίο εκφράζει την αμερικανική δεξιά.

«Έχουμε ξεπεράσει ξεκάθαρα τα μισά του δρόμου. Αλλά δεν θέλω να ορίσω χρονοδιάγραμμα», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ στη συνέντευξη, που μεταδόθηκε την 31η ημέρα του πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Διευκρίνισε πως η δήλωσή του για τα «μισά του δρόμου» έγινε «σε όρους αποστολών, όχι κατ’ ανάγκη σε όρους διάρκειας».

«Νομίζω ότι έχουμε επιτύχει πολλά πράγματα. Αποδυναμώσαμε το καθεστώς. Τους καταφέραμε αληθινά πολύ σκληρό πλήγμα», διαβεβαίωσε.

«Σκοτώσαμε χιλιάδες μέλη» των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και «σκοτώσαμε τους ηγέτες τους», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Βρισκόμαστε στο σημείο να τελειώσουμε τη βιομηχανία όπλων τους. Όλη τη βιομηχανική βάση τους, να εξαλείψουμε ολόκληρα εργοστάσια και το πυρηνικό πρόγραμμα το ίδιο», πρόσθεσε.

