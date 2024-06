Νετανιάχου σε ΗΠΑ: Αδιανόητο να καθυστερείτε τις παραδόσεις όπλων

«Αδιανόητο» χαρακτήρισε ο Νετανιάχου το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν μπορεί να καθυστερήσει την παροχή όπλων στο Ισραήλ για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Με εξαίρεση «ένα συγκεκριμένο φορτίο πυρομαχικών», «δεν υπάρχουν άλλες παύσεις (…) όλα τα υπόλοιπα κινούνται με βάση τη σωστή διαδικασία», υπογράμμισε η Αμερικανίδα αξιωματούχος Καρίν Ζαν- Πιέρ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν είχε επισημάνει νωρίτερα την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ «συνεχίζουν να εξετάζουν» την παράδοση κάποιων βομβών στο Ισραήλ, η οποία είχε ανασταλεί λόγω των ανησυχιών ότι ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στη Ράφα, αλλά φροντίζουν «να διαθέτει το Ισραήλ ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

«Συνεχίζουμε την εξέταση της αποστολής βομβών 2.000 λιβρών (907 κιλά) εξαιτίας των ανησυχιών μας σχετικά με τη χρήση τους σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή όπως η Ράφα. Ωστόσο, όλα τα υπόλοιπα προχωρούν κανονικά (…) με στόχο να διασφαλίσουμε ότι το Ισραήλ διαθέτει ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι των πολλών προκλήσεων (που αντιμετωπίζει)», τόνισε ο Μπλίνκεν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σε βίντεο που ανήρτησε χθες στο Χ ο Νετανιάχου, μιλώντας στα αγγλικά, χαρακτήρισε «αδιανόητο» το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες η Ουάσινγκτον «παρακρατά όπλα και πυρομαχικά από το Ισραήλ».

Give us the tools and we'll finish the job. pic.twitter.com/eQHpyd9q0X