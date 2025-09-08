Νετανιάχου: Προειδοποιεί τους κατοίκους της Γάζας να φύγουν άμεσα – Ετοιμάζεται χαρσαία επιχείρηση

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν άμεσα, λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

«Σε δύο ημέρες κατεδάφισαμε 50 πύργους τρόμου, και αυτό είναι μόνο το αρχικό στάδιο της ενισχυμένης επίγειας επιχείρησης στη Γάζα. Λέω στους κατοίκους: έχετε προειδοποιηθεί, φύγετε τώρα!» είπε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι οι δυνάμεις οργανώνονται και συγκεντρώνονται τώρα στην πόλη της Γάζας για μια επίγεια «επιχείρηση».

To Ισραήλ περικυκλώνει περίχωρα της Δυτικής Όχθης ως απάντηση στην επίθεση που δέχτηκε στην Ιερουσαλήμ

Νωρίτερα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι περικυκλώνει παλαιστινιακά χωριά στα περίχωρα της Ραμάλα στη Δυτική Όχθη, καθώς ενισχύει την άμυνά του σε απάντηση της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ, κατά τη διάρκεια της οποίας Παλαιστίνιοι επιτιθέμενοι άνοιξαν πυρ σκοτώνοντας έξι άτομα και τραυματίζοντας άλλα 12.

Η συγκεκριμένη επίθεση ήταν η πιο θανατηφόρα στο Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2024.

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης και πολίτες που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος εξουδετέρωσαν τους δύο επιτιθέμενους, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία αργότερα συνέλαβε ένα τρίτο άτομο σε σχέση με την επίθεση.

«Παλαιστίνιοι τρομοκράτες δολοφόνησαν έξι Ισραηλινούς, μεταξύ των οποίων και τον Γιάακοβ Πίντο, μετανάστη που έφτασε πρόσφατα από την Ισπανία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ. «Ο Σάντσεθ και οι διεστραμμένοι υπουργοί του, που δικαιολόγησαν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, έχουν από καιρό επιλέξει να ταχθούν με την πλευρά της Χαμάς και κατά του Ισραήλ. Τι ντροπή!», πρόσθεσε, αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα η κυβέρνηση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ σε βάρος του Ισραήλ «για να βάλει τέλος στη γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom, τέσσερις άνδρες ηλικίας 30-50 ετών σκοτώθηκαν επί τόπου. Μία γυναίκα και ένας άλλος άνδρας υπέκυψαν στα τραύματά τους, στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν.

Οι Αρχές δημοσιοποίησαν τα στοιχεία τεσσάρων θυμάτων, που ήταν όλοι τους υπερορθόδοξοι Ισραηλινοί.

Νετανιάχου: «Βρισκόμαστε σε πόλεμο κατά της τρομοκρατίας»

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε την περιοχή αφού προηγουμένως συμμετείχε σε σύσκεψη με τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας.

Prime Minister Netanyahu at the scene of the terrorist attack in Jerusalem:

"We are engaged in pursuit and are cordoning off the villages from which the murderers came. We will apprehend whoever aided and dispatched them, and will take even stronger steps"https://t.co/tOl6aV5CtF pic.twitter.com/Gj0tWiCIlD — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 8, 2025

«Βρισκόμαστε σε πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας σε πολλά μέτωπα», δήλωσε.

«Αυτή η φρικτή επίθεση μας υπενθυμίζει ότι αγωνιζόμαστε εναντίον του απόλυτου κακού», ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα.

Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς χαιρέτισε την επίθεση στην Ιερουσαλήμ, χωρίς όμως να αναλάβει την ευθύνη. «Αυτή η επιχείρηση ήταν μια φυσική απάντηση στα εγκλήματα του κατακτητή και τη γενοκτονία που διεξάγει εναντίον του λαού μας», ανέφερε.