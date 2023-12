Νετανιάχου: Νεκροί οι μισοί διοικητές της Χαμάς στη Γάζα

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες Τρίτη το βράδυ πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του σκότωσαν περίπου τους μισούς από τους διοικητές μονάδων του ισλαμιστικού τρομοκρατικού κινήματος Χαμάς κατά τη διάρκεια των αεροπορικών και χερσαίων επιχειρήσεων που διεξάγουν στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου.

Ο στρατός του Ισραήλ κάνει την υπόθεση πως η Χαμάς έχει συνολικά 24 μονάδες που πολεμούν στη Γάζα, μιλά για «τάγματα», με περίπου 1.000 μέλη το καθένα.

Σύντομα, δεν θα υπάρχει ούτε μια από αυτές τις μονάδες ικανή να απειλήσει το Ισραήλ, διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, ο οποίος εκφράστηκε στην ίδια συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Χαμάς σταδιακά χάνει τον έλεγχο στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν θα ξεχάσουμε, ούτε θα συγχωρήσουμε», είπε ο κ. Νετανιάχου, δυο μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός λέει πως δρα στη νότια Λωρίδα της Γάζας από χθες, ιδίως στη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής, τη Χαν Γιούνις.

Ο κ. Νετανιάχου καταφέρθηκε εξάλλου εναντίον διεθνών οργανώσεων υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ΟΗΕ διότι κατ’ αυτόν δεν καταγγέλλουν τα σεξουαλικά εγκλήματα μελών της Χαμάς σε βάρος γυναικών. Νωρίτερα χθες, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με ομήρους που απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ανακωχής και συγγενείς τους, ο ισραηλινός πρωθυπουργός είπε σε δημοσιογράφους πως άκουσε, «όπως και εκείνοι», φρικιαστικές αφηγήσεις για βιασμούς.

Νωρίτερα δεκάδες άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και μηχανήματα έργου θεάθηκαν να κινούνται προς αυτή, κατά πληροφορίες του Τύπου.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι εξαπολύει επιθέσεις από πολιτικές εγκαταστάσεις και νοσοκομεία και χρησιμοποιεί άμαχους ως ανθρώπινες ασπίδες.

Μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ μεταδίδουν ότι ο στρατός σφυροκοπεί την πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις περικύκλωσαν την πόλη Χαν Γιούνις καθώς ο πόλεμος οδεύει προς μια νέα φάση μετά την επταήμερη εκεχειρία που είχε στόχο την επιστροφή κάποιων ομήρων, δήλωσε Ισραηλινός ανώτατος στρατιωτικός διοικητής.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το ισραηλινό πεζικό μπήκε στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου διεξάγει σφοδρές μάχες στο έδαφος.

«Είμαστε στην καρδιά της Τζαμπαλίγια, στην καρδιά της Σουτζαϊγια (δύο τοποθεσίες της βόρειας Γάζας) και πλέον στο κέντρο και της Χαν Γιούνις», αναφέρει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο στρατηγός Γιαρόν Φίνκελμαν, διοικητής της Νότιας Διοίκησης, που κάνει λόγο «για την πιο σφοδρή ημέρα από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης» του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας στις 27 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι δυνάμεις επικεντρώνονται στην εξάρθρωση της Χαμάς.



