Νετανιάχου κατά Διεθνούς Δικαστηρίου: Ένας νέος αντισημιτισμός μεταφέρθηκε από τις πανεπιστημιουπόλεις στη Χάγη

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ότι με το «παράλογο και ψευδές» αίτημα του γενικού εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που ζητάει να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος του «στρέφεται εναντίον ολόκληρου του κράτους του Ισραήλ».

«Το ένταλμα στρέφεται εναντίον των στρατιωτών του Ισραηλινού Στρατού, που πολεμά με υπέρτατο ηρωισμό εναντίον των ποταπών δολοφόνων της Χαμάς», υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

Ο γενικός εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Καν δεν έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης, αλλά ανακοίνωσε την πρόθεσή του νωρίτερα σήμερα Δευτέρα να τα ζητήσει από το δικαστήριο για τον Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, μαζί με τους τρεις κορυφαίους ηγέτες της Χαμάς.

«Με ποιο chutzpah (θράσος) τολμάτε να συγκρίνετε τα τέρατα της Χαμάς με τους στρατιώτες των IDF, του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο;» διερωτήθηκε ο Νετανιάχου. «Με ποιο θράσος συγκρίνετε μεταξύ της Χαμάς που δολοφόνησε, έκαψε, σφάγιασε, βίασε και απήγαγε τους αδελφούς και τις αδελφές μας, και τους στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού που διεξάγουν έναν δίκαιο πόλεμο που είναι απαράμιλλος, με μια ηθική ασύγκριτη;»

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι απορρίπτει «με αηδία» τη διαφαινόμενη σύγκριση του Καν (Ισραηλινή ηγεσία με Χαμάς), αποκαλώντας την «απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας» υποστηρίζοντας είναι ένα παράδειγμα «νέου αντισημιτισμού» που έχει μεταφερθεί από τις πανεπιστημιουπόλεις στη Χάγη».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπόσχεθηκε στην ισραηλινό κοινή γνώμη ότι η «προσπάθεια του ΔΠΔ να μας δέσει τα χέρια θα αποτύχει», ότι κανένα διεθνές φόρουμ δεν θα «μας εμποδίσει να χτυπήσουμε αυτούς που επιδιώκουν την καταστροφή μας» και ότι το Ισραήλ θα ανατρέψει τη Χαμάς και θα πετύχει «απόλυτη νίκη».

Νωρίτερα, την αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου προκάλεσε η απόφαση του γενικού εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τον ίδιο και τον υπουργό Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ κατά τη συνεδρίαση του κόμματος Λικούντ.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, δημοσίευμα στον ιστότοπο Ynet αναφέρει ότι ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το αίτημα αυτό «Σκανδαλώδη» και φέρεται να διαμήνυσε πως «αυτό δεν θα σταματήσει ούτε εμένα ούτε εμάς».

Νωρίτερα σήμερα, ο γενικός εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Καν, ζήτησε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τον ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα που ακολούθησε.

Άμεσες και σφοδρότατες ήταν οι αντιδράσεις της ισραηλινής κυβέρνησης απέναντι στην κίνηση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και των ηγετών της Χαμάς για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ χαρακτήρισε την απόφαση του εισαγγελέα του ΔΠΔ να ζητήσει εντάλματα σύλληψης για τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Ιωάβ Γκάλαντ «εξωφρενική», προσθέτοντας ότι «δείχνει τον βαθμό στον οποίο το διεθνές δικαστικό σύστημα κινδυνεύει να καταρρεύσει».

«Οποιαδήποτε προσπάθεια να γίνει παραλληλισμός μεταξύ αυτών των φρικτών τρομοκρατών και μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης του Ισραήλ -που εργάζεται για να εκπληρώσει το καθήκον της να υπερασπίζεται και να προστατεύει τους πολίτες της τηρώντας στο ακέραιο τις αρχές του διεθνούς δικαίου- είναι εξωφρενική και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από κανέναν» τόνισε ο Ισραηλινός πρόεδρος.

«Κακή τη πίστη, αυτή η μονόπλευρη κίνηση αντιπροσωπεύει ένα μονομερές πολιτικό βήμα που ενθαρρύνει τους τρομοκράτες σε όλο τον κόσμο», γράφει στο X, σημειώνοντας ότι «και παραβιάζει όλους τους βασικούς κανόνες του δικαστηρίου σύμφωνα με την αρχή της συμπληρωματικότητας και άλλους νομικούς κανόνες».

Ο ίδιος αποκαλεί «εξωφρενικές» οποιεσδήποτε προσπάθειες να παραλληλιστούν οι ηγέτες της Χαμάς και η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του Ισραήλ. «Δεν θα ξεχάσουμε ποιος ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο και ποιος βίασε, έσφαξε, έκαψε, βίασε και απήγαγε αθώους πολίτες και οικογένειες», είπε, προσθέτοντας ότι αναμένει πως «όλοι οι ηγέτες στον ελεύθερο κόσμο θα το καταδικάσουν απερίφραστα».

The announcement of the prosecutor at the ICC is beyond outrageous, and shows the extent to which the international judicial system is in danger of collapsing.



Taken in bad faith, this one-sided move represents a unilateral political step that emboldens terrorists around the…