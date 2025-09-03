Νετανιάχου για Βέλγο πρωθυπουργό: Αδύναμος ηγέτης που θυσιάζει το Ισραήλ για να κατευνάσει την ισλαμική τρομοκρατία

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιτέθηκε στον Βέλγο ομόλογό του την Τετάρτη, χαρακτηρίζοντάς τον «αδύναμο ηγέτη που προσπαθεί να κατευνάσει την ισλαμική τρομοκρατία θυσιάζοντας το Ισραήλ», μια ημέρα αφότου οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ότι προτίθενται να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει εκφράσει έντονη δυσφορία για τις δεσμεύσεις της Γαλλίας, της Βρετανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και πλέον του Βελγίου να αναγνωρίσουν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος, με φόντο τη σύγκληση των παγκόσμιων ηγετών στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη αυτόν τον μήνα.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού ανέφερε στον επίσημο λογαριασμό του στο X ότι ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ «θέλει να ταΐσει τον τρομοκράτη κροκόδειλο προτού καταβροχθίσει το Βέλγιο». Το Ισραήλ, όπως πρόσθεσε, θα συνεχίσει να αμύνεται.

Prime Minister's Office:



Belgian Prime Minister de Wever is a weak leader who seeks to appease Islamic terrorism by sacrificing Israel. He wants to feed the terrorist crocodile before it devours Belgium. Israel will won’t go along and will continue to defend itself. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 3, 2025

Ο Νετανιάχου είχε προηγουμένως εκφράσει τη δυσαρέσκειά του στον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπάνεζε τον περασμένο μήνα, χαρακτηρίζοντάς τον επίσης «αδύναμο» αφότου η Καμπέρα ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος και στη συνέχεια απαγόρευσε την είσοδο σε έναν Ισραηλινό βουλευτή στη χώρα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν απορρίψει τις δεσμεύσεις για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, υποστηρίζοντας ότι δεν αλλάζουν την πραγματικότητα επί τόπου, ενώ ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους θα ισοδυναμούσε με ανταμοιβή για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.