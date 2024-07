Νετανιάχου για απόπειρα δολοφονίας κατά Τραμπ: Ήταν μια επίθεση στην Αμερική και στη δημοκρατία

«Συγκλονισμένος» δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεοπτικό του μήνυμα από την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για «επίθεση στην Αμερική και στη δημοκρατία».

Όπως όλοι οι Ισραηλινοί, η σύζυγός μου Σάρα κι εγώ συγκλονιστήκαμε από τη φρικτή απόπειρα δολοφονίας κατά της ζωής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν ήταν απλώς μια επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν μια επίθεση σε έναν υποψήφιο για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, μια επίθεση στην Αμερική, μια επίθεση στη δημοκρατία, μια επίθεση σε όλες τις δημοκρατίες.

Εκ μέρους μου, της οικογένειάς μου, της κυβέρνησης και του λαού του Ισραήλ, ευχόμαστε στον Πρόεδρο Τραμπ ταχεία ανάρρωση, καλή υγεία και συνεχή δύναμη.

Like all Israelis, my wife Sara and I were shocked by the horrific assassination attempt on the life of President Donald Trump.



This wasn't just an attack on Donald Trump. This was an attack on a candidate for the presidency of the United States. This was an attack on America.… pic.twitter.com/AzeiL78uNU