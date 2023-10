Πόλεμος στο Ισραήλ

Τουλάχιστον 260 άνθρωποι δολοφονήθηκαν στο μουσικό φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ που αποτέλεσε τον πρώτο μεγάλο στόχο της Χαμάς κατά την επίθεσή της το πρωί του Σαββάτου.

Μάλιστα, την Παρασκευή οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή που τρομοκράτες της Χαμάς πυροβολούν αδιακρίτως στις τουαλέτες κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Supernova κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

WATCH Hamas terrorists indiscriminately shoot at bathrooms during the Nova Music Festival.



This just shows you that Hamas does not care who—they just kill. pic.twitter.com/Ve0u9HRLWT