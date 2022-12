Νεκρός Ρώσος επικριτής του Πούτιν - «Έπεσε από το παράθυρο»

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 66χρονος Πάβελ Άντοφ, αντιπρόεδρος της εταιρείας «Vladmirsky Standart» και ένας από τους πιο πλούσιους Ρώσους πολιτικούς, που είχε ταχθεί κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. «Έπεσε από το παράθυρο» ξενοδοχείου που διέμενε στην Ινδία, όπου και είχε πάει για να γιορτάσει τα γενέθλιά του, ανέφερε στο TASS ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσίας στην Καλκούτα, Αλεξέι Ιντάμκιν.

Vice-President of "Vladmirsky Standart" company and MP of Vladimir legislative assembly Pavel Antov has died after falling out of the window of hotel in Rayagada, Odisha, India https://t.co/6kw6EToaHR #Russia pic.twitter.com/hInmrR6ogt