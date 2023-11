Νεκρός διοικητής της Χαμάς - Οι IDF ελέγχουν 11 θέσεις της Χαμάς στη Γάζα

Νεκρός είναι από ισραηλινά πυρά ένας διοικητής της Χαμάς που «κρατούσε ομήρους περίπου 1.000 κατοίκους της Γάζας στο νοσοκομείο Ραντίσι», όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις. Σε νεότερη ανάρτησή τους, έκαναν γνωστό πως έχουν πάρει τον έλεγχο 11 στρατιωτικών θέσεων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη της χερσαίας εκστρατείας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, χτύπησαν και άλλες σήραγγες και ύποπτους τρομοκράτες στο παλαιστινιακό έδαφος, ενώ το πολεμικό ναυτικό επιτέθηκε σε αποθήκες όπλων της Χαμάς αργά χθες, Παρασκευή.

Αναφορικά με τον νεκρό δοικητή της Χαμάς, οι IDF αναφέρουν ότι μετά από πληροφορίες που συνέλεξαν η Shin Bet και η Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών, στρατεύματα της Ταξιαρχίας Givati κατεύθυναν ένα μαχητικό αεροσκάφος να πλήξει τον Ahmed Siam, τον διοικητή του λόχου Nasser-Radwan της Χαμάς.

Τα παραπάνω αναφέρουν οι Times of Israel, σύμφωνα με τους οποίους, πριν από δύο ημέρες, οι IDF δήλωσαν ότι ο Siam εμπόδιζε περίπου 1.000 Παλαιστίνιους να εκκενώσουν το νοσοκομείο Ραντίσι, το οποίο βρίσκεται στη βόρεια Γάζα.

Οι IDF λένε ότι ο Siam σκοτώθηκε ενώ κρυβόταν στο σχολείο al-Buraq στην πόλη της Γάζας, μαζί με άλλους πράκτορες της Χαμάς υπό τις διαταγές του.

«Ο Ahmed Siam αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τους αμάχους της Λωρίδας της Γάζας ως ανθρώπινες ασπίδες για τρομοκρατικούς σκοπούς», προσθέτει η ανακοίνωση των IDF.

Νωρίτερα, οι IDF ανακοίνωσαν ότι επεκτείνουν τις ανθρωπιστικές παύσεις στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας για να επιτρέψουν στους Παλαιστίνιους να απομακρυνθούν νότια, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, αντισυνταγματάρχης Avichay Adraee, αναφέρει στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ότι ο δρόμος Salah a-Din θα είναι ανοιχτός για την κίνηση προς τα νότια για συνολικά επτά ώρες σήμερα, μεταξύ 09:00 και 16:00. Τις προηγούμενες ημέρες ο ανθρωπιστικός διάδρομος Salah a-Din ήταν ανοιχτός για τέσσερις έως έξι ώρες.

Ο Adraee λέει ότι οι IDF θα επιτρέψουν επίσης στους Παλαιστίνιους να απομακρυνθούν προς τη νότια Γάζα μέσω του παράκτιου δρόμου της Λωρίδας.

Επιπλέον, λέει ότι οι IDF θα κάνουν «τακτικές παύσεις στις στρατιωτικές δραστηριότητες» στον προσφυγικό καταυλισμό Jabaliya σήμερα μεταξύ 10:00 και 14:00 έτσι ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να φτάσουν στους ανθρωπιστικούς διαδρόμους για να εκκενώσουν τον νότο.

