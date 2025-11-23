Νεκρός ο αρχηγός της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό μετά από ισραηλινή επίθεση με εντολή Νετανιάχου

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι, τον οποίο παρουσίασε ως «αρχηγό του γενικού επιτελείου» της Χεζμπολάχ, κατά την επίθεση κατά πολυώροφης πολυκατοικίας σε νότια συνοικία της Βηρυτού.

Ο στρατός «έπληξε στην περιοχή της Βηρυτού και εξόντωσε τον τρομοκράτη Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι, αρχηγό του γενικού επιτελείου της Χεζμπολάχ», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης που εκδόθηκε στο οποίο ο άνδρας χαρακτηρίζεται «παράγοντας κλειδί και βετεράνος» της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Η Χεζμπολάχ είχε ανακοινώσει ότι «προσωπικότητα της αντίστασης» κατά του Ισραήλ σκοτώθηκε κατά τη σημερινή ισραηλινή επίθεση.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε την επίθεση εναντίον του «αρχηγού του στρατιωτικού επιτελείου» της Χεζμπολάχ, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του.

«Πριν από λίγο, ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε εναντίον του αρχηγού του στρατιωτικού επιτελείου της Χεζμπολάχ στην καρδιά της Βηρυτού, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την ενίσχυση και τον εξοπλισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης», λέει το γραφείο του Νετανιάχου σε ένα δελτίο Τύπου.

Ο Νετανιάχου «διέταξε την επίθεση έπειτα από σύσταση του υπουργού Άμυνας και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων», συμπλήρωσε.

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να εμποδίσουμε τη Χεζμπολάχ να ανασυστήσει την ικανότητά της να μας απειλεί», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Πρόκειται για το πρώτο πλήγμα στα νότια περίχωρα της Βηρυτού, προπυργίου της Χεζμπολάχ, από την 5η Ιουνίου, και το πέμπτο κατά σειρά μετά την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της ισλαμιστικής οργάνωσης που τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Νοεμβρίου του 2024.

Κατς: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί εναντίον όσων το απειλούν

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα εναντίον όσων το απειλούν, δεσμεύτηκε ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς μετά το σημερινό πλήγμα στη Βηρυτό, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Θα συνεχίσουμε να δρούμε με δύναμη για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε απειλή προς τους κατοίκους του βορρά και το κράτος του Ισραήλ», λέει ο Κατς σε δήλωση που εξέδωσε το γραφείο του.

«Όποιος σηκώνει χέρι εναντίον του Ισραήλ — αυτό το χέρι θα κοπεί», λέει ο Κατς, προσθέτοντας ότι, μαζί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, είναι «αποφασισμένοι να συνεχίσουν την πολιτική της μέγιστης επιβολής στον Λίβανο και παντού αλλού».

Ενώ τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να επιστρέψει στην κατάσταση που υπήρχε πριν από τις 7 Οκτωβρίου του 2023.